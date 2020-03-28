Bolu'daki karantina yurdunda skandal görüntüler! Savcılık soruşturma açtı

Koronavirüsü salgını nedeniyle Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilerek Bolu'da bir öğrenci yurduna yerleştirilen 3 genç skandal yaratan bir olay gerçekleştirdiler. Yurtta kaldıkları sırada sosyal medya üzerinde canlı yayın açarak özellikle Türkiye aleyhine küfür içerikli konuşmalarla yayın yapan gençlerin bu görüntüleri ortaya çıktı.

Bolu'da ki kız yurdunda meydana gelen olayda önce yurtta kalan üniversiteli kız öğrencilerin eşyalarını karıştırıp daha sonra T.C. hükümetini ve devleti aşağılayıcı ifadelerde bulunan iki kişinin görüntüleri ortaya çıkınca söz konusu görüntülerden ve devlete karşı yapılan hakaretlerden rahatsızlık duyan vatandaşlar öğrencilere yurdun önüne gelerek tepki gösterdiler. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise söz konusu paylaşımları yapan kişilerin haklarında soruşturma başlatıldığı ve bu kişilerin karantina süresinin tamamlanmasının hemen ardından gözaltına alınacağı duyuruldu.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı başlatılan soruşturma ile ilgili yaptığı açıklamasında şunları kaydetti: 7

"Ukrayna'dan ülkemize Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle dönüş yapmak isteyenler arasında bulunan üç vatandaşımız alınan idari karar gereği Bolu ilinde bir öğrenci yurdunda karantina altına alınmış, karantina esnasında sosyal medyada hakaret içerikli canlı yayın şeklindeki video paylaşımları tespit edilmiştir.

Videoda hakarette bulunan şahsın şüpheli M.N.M. olduğu, yanındaki diğer şahısların şüpheliler M. K.K. ve M. Y. olduğu anlaşılmıştır. Şüpheliler hakkında TCK.nın 301. maddesinde düzenlenen "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçundan derhal soruşturma başlatılarak karantina sonunda gözaltına alınmaları talimatı verilmiştir.

Özellikle bu dönemde koronavirüsle ilgili yasalara aykırı, manipülatif her türlü suç teşkil eden eylem,haber ve sosyal medya paylaşımları Cumhuriyet Başsavcılığımızca titizlikle takip edilmektedir."

