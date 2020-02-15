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Bölücü Hainler Erzurum'un Karayazı ilçesinde 2 genç kızı kaçırmak isterken yakalandı!

Erzurum Karayazı da teröristler iki genç kızı kaçırmaya çalışırken yakayı ele verdi. Bölücü hainler 2 genç kızı dağa kaçırmak isterken yakalandı.

15 Şubat 2020 Cumartesi 20:04
Bölücü Hainler Erzurum'un Karayazı ilçesinde 2 genç kızı kaçırmak isterken yakalandı!

Erzurum'un Karayazı ilçesinde 2 genç kızı dağa kaçırmaya çalışan bölücü terör örgütü üyeleri, jandarma ekiplerince yakalandı.

 Erzurum Karayazı'da jandarma ekipleri 2 genç kızın dağa kaçırılmak istendiğine yönelik ihbarlar üzerine harekete geçti.  Ekipler, Geventepe köyünden kaçırılan 2 genç kızın kurtarılması için operasyon başlattı. Erzurum valisi Okay Memiş'in talimatıyla harekete geçen ekipler,  Geventepe kırsalına düzenledikleri operasyonla teröristleri ve kaçırmaya çalıştıkları kızları kıskıvrak yakaladı. Karayazı Adliyesi'ne getirilen terör örgütü üyeleri çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi. Kaçırılmaya çalışılan genç kızlara ise Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğüne bağlı uzman psikolog ve sosyologlar tarafından rehabilitasyon desteği verildi. 2 genç kız açıköğretim lisesine kaydedildi.

Son Güncelleme: 15.02.2020 20:04
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