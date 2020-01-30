Bölücü terör örgütüne karşı Kapan-5 Gabar Operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından Şırnak'a bağlı Gabar bölgesinde bulundukları değerlendirilen bölücü terör örgütü PKK üyelerine karşı bir operasyon başlatıldı. Kapan-5 Gabar operasyonu adı verilen ve polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 780 personel, 51 operasyonel timin görev aldığı operasyonu Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı ve Siirt İl Jandarma Komutanı idare ediyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gabar barınma bölgesinde bulunan teröristlerin bulundukları yerde etkisiz hale getirilmek için düzenlenmesi planlanan ve yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik "Kapan operasyonları"nın vatandaşların desteğiyle kararlı şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.