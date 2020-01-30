İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
118777
ALTIN
303.933
DOLAR
5.9771
STERLİN
7.7659
EURO
6.5872

Bölücü terör örgütüne karşı Kapan-5 Gabar Operasyonu başladı

Şırnak Gabar barınma bölgesinde oldukları değerlendirilen bölücü terör örgütü üyelerini etkisiz hale getirmek amaçlı Kapan-5 Gabar Operasyonu başlatıldı.

30 Ocak 2020 Perşembe 10:52
Bölücü terör örgütüne karşı Kapan-5 Gabar Operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından Şırnak'a bağlı Gabar bölgesinde bulundukları değerlendirilen bölücü terör örgütü PKK üyelerine karşı bir operasyon başlatıldı. Kapan-5 Gabar operasyonu adı verilen ve polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 780 personel, 51 operasyonel timin görev aldığı operasyonu Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı ve Siirt İl Jandarma Komutanı idare ediyor.

Bölücü terör örgütüne karşı Kapan-5 Gabar Operasyonu başladı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gabar barınma bölgesinde bulunan teröristlerin bulundukları yerde etkisiz hale getirilmek için düzenlenmesi planlanan ve yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik "Kapan operasyonları"nın vatandaşların desteğiyle kararlı şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
ŞırnakIçişleri BakanlığıKapan 5 Gabar Operasyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yozgat'ta bir kadın kendisini aldatan eşini bıçaklayarak öldürdü
Yozgat'ta bir kadın kendisini aldatan eşini bıçaklayarak öldürdü
2020 Schengen vize ücretine 20 euro zam yapıldı
2020 Schengen vize ücretine 20 euro zam yapıldı
Bakan Çavuşoğlu'nun Belçika mahkemesinin PKK kararına yanıtı sert oldu
Bakan Çavuşoğlu'nun Belçika mahkemesinin PKK kararına yanıtı sert oldu
Türkiye'nin sert tepki gösterdiği Ortadoğu planına BM ve AB'den çözüm vurgusu
Türkiye'nin sert tepki gösterdiği Ortadoğu planına BM ve AB'den çözüm vurgusu
TEB'den depremzedelere destek! Depremden etkilenen vatandaşların kredi ve kart ödemelerine 3 ay faizsiz erteleme
TEB'den depremzedelere destek! Depremden etkilenen vatandaşların kredi ve kart ödemelerine 3 ay faizsiz erteleme
AFAD'dan Manisa Kırkağaç depremi sonrasında açıklama geldi
AFAD'dan Manisa Kırkağaç depremi sonrasında açıklama geldi

Popüler Haberler

Schengen vizesi nasıl alınır? 2020 Schengen vizesi süreye göre fiyatları
2020 ÖSYM salon başkanı, gözetmen ve bina sorumlusu sınav görevli ücretleri belli oldu!
Hanutçuluk nedir? Nasıl bir meslektir? Hanutçu ne yapar?
3'te 3 Tarih başvuru formu ve katılım şartları
Aras Kargo kargom nerede? Aras kargo sorgulama ve takip
Bedelli askerlik için kredi veren bankalar ve şartları
E imza nedir, nereden, nasıl alınır? E Devlet e-imza uygulaması indir
2020 Öğretmen ek ders ücreti ne kadar?
Yaşlı aylığı ve evde bakım parası ne kadar oldu? 2020 Yaşlı aylığı ve evde bakım parası
Belediye başkanı maaşı ne kadar? 2020 Belediye başkan maaşları
Çukur Songül kimdir? Akın'ın sevgilisinin gerçek adı nedir? Alara Turan hakkında bilgiler
2019 İdari Hakimlik Sınavı kaçla kapattı? Sınav sonrası taban puanı kaç oldu?
2020 a101 iş başvuru formu
Netflix Rise of Empires Ottoman nasıl izlenir? Rise of Empires Ottoman nerede çekildi? Konusu ve oyuncuları
TV8 Hastanede Hayat programı hangi hastanede çekiliyor?
İBB Sosyal yardım kartının geçerli olduğu marketler
Ramo dizisi neyi anlatıyor? Ramo hikayesi gerçek mi, kimin hayatını anlatıyor?
İşyeri açmak için başvurular nereye yapılır? İşyeri açmak için gerekli evraklar ve ücretler
2020 Yenikapı Bandırma arabalı vapur fiyatları
MEBBİS 2020: e müfredat zümre girişi nasıl yapılır? MEBBİS 2020 giriş ve müfredat işlemleri
Havale ve EFT Ücreti Almayan Bankalar Listesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.