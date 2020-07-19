Bomonti Fabrikasının tarihi binasına yıkım kararı verildi

Geçtiğimiz günlerde Bomonti Bira Fabrikasının atıl halinde bulunan tarihi binasında bir yangın gerçekleşmişti. Şişli Belediyesi atıl bina için dini kültür merkezine dönüştürme kararı aldı. Alınan kara sonucu yakım çalışmalarına ara verilmeksizin başlanarak hava çekimlerine bu anlar kaydedildi. Yıkımın yaklaşık 2 hafta sürmesi planlanıyor. Yıkımın ardından din, kültür merkezi yapma çalışmalarına başlanacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bülent Memilli binanın mimarisinin aynı olacağının altını çizerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Burada bilindiği üzere tarihi Bomonti Bira Fabrikası vardı. Bu bina aynı şekilde, aynı mimariyle kültür merkezi olarak yapılacak. Burada mescit, yurt ve altlarında otopark olacak. Burası Şişli İlçe Müftülüğü tarafından iş olarak bize verildi. Biz de yıkımını gerçekleştireceğiz. Sonra da inşaata başlayacak. Buranın yıkımına dün başladık. Tahmini olarak 1-2 hafta kadar sürecek. Çevrede güvenlik önlemleri almamız gerekiyor. Kontrollü bir şekilde yıkımı gerçekleştirilecek. Yapımı hakkında bir bilgim yok. İnşaat ne kadar sürecek onu bilemiyorum"