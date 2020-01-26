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Boşanmak istediği eşini canlı yayın açarak öldüresiye dövdü

İstanbul'da bir süre ceza evinden çıkan Eray Doğancı, boşanmak istediği eşini inşaata götürerek dehşet yaşattı. Eşinin kendisini ceza evindeyken aldattığını iddia eden öfkeli koca eşini öldüresiye dövdü. Dehşet anlarını ise cep telefonundan açtığı canlı yayınla paylaştı.

26 Ocak 2020 Pazar 13:29
Boşanmak istediği eşini canlı yayın açarak öldüresiye dövdü

İstanbul Sancaktepe'de öfkeli koca dehşeti yaşandı. Bir süre önce ceza evine giren ve cezasını tamamladıktan sonra tahliye olan Eray Doğancı isimli bir şahıs eşini canlı yayın açarak herkesin önünde öldüresiye darp etti.

Eray Doğancı, ceza evindeyken eşinin boşanma isteğini alınca onu aldattığı düşüncesine kapıldı ve tahliye olduktan sonra geldiği evinde eşiyle tartışmaya başladı. 2 çocuğunun annesi olan R.D. ile tartışmaları büyüyüp kavgaya dönüşünce Eray Doğancı eşini kolundan tuttuğu gibi yakınlarda bulunan inşaata götürdü.

Öfkesine sahip olamayan ve kontrolünü kaybeden adam, cep telefonundan canlı yayın açarak eşine dehşet dolu anlar yaşattı. Eşini öldüresiye döven adam o anları sosyal medya üzerinden canlı canlı paylaştı.

Eşinin boğazına diziyle bastırarak nefessiz bırakan saldırgan öfkeli koca, eşini döverken kendini kaybetti. genç kadın ise dakikalarca süren dayağın ardından baygınlık geçirdi. Eşinin bayıldığını gören Eray inşaattan ayrılırken bir süre sonra kendine gelen kadın polisi arayarak yardım istedi.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerine gelerek genç kadının sağlık ekipleri ile birlikte hastaneye sevk etti. R.D'nin şikayeti üzerine aranan dayakçı koca ise belirlenen adreste gözaltına alındı. 

25 yaşındaki genç kadın hastanedeki tedavisinin ardından sığınma evine yerleştirilirken uyuşturucu kullanmak ve kasten yaralama suçları da bulunan Eray Doğancı'nın toplam 42 suç kaydı olduğu tespit edildi. Eray Doğancı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak tekrar cezaevine gönderildi.

Anahtar Kelimeler:
IstanbulSancaktepeCanlı Yayın Darp
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