Boşanmak istediği kocası tarafından kaçırılan kadın saatlerce işkence gördü

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde geçtiğimiz pazar gecesi polise bir kadının zorla siyah bir minibüsle kaçırıldığı ihbarı yapıldı. Polis ekipleri mobese kameralarından minibüsün plakasını belirlediler ve GPS cihazı olduğu saptanan minibüsün izini sürdü. Beykoz’da bulunan ormanda bir süre durduğu ve daha sonra tekrar hareket ederek Kavacık’ta bir sokakta olduğu anlaşıldı. Polis daha sonra belirlenen eve bir operasyon düzenlendi.

Ceylan Yıldırım evde ağır yaralı olarak bulunurken belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansa alarak ghastaneye kaldırdı. Kadının eşi Ersin Yıldırım ve amcası Sait Y. gözaltına alınırken olayın diğer şüphelileri olduğu tahmin edilen Ali Y. (22), Dilek Y. (27) ve Burhan Y.'de (36) polis tarafından gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldüler. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve kasten öldürmeye teşebbüs'ten sorgulanan Ersin Yıldırım ve Burhan Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken amca Sait Yıldırım, Ali Y. ve Dilek Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hastaneye kaldırılara tedavi altına alınan Ceylan Yıldırım ise, polise verdiği ifadesinde, 2012 yılında Ersin Yıldırım ile evlendiklerini ve iki çocukları olduğunu söyleyerek, “Bir yıl önce aramızda şiddetli geçimsizlik başladı. 6 ay önce evden ayrılarak babamın yanına gittim. Ailemle de bazı sıkıntılar yaşayınca sığınma evine geçtim. Olay günü annemin yüzüne biber gazı sıktılar. Eşim ve ağabeyi beni bir sandalyeye oturtarak işkence etti. Yediğim dayaktan bayıldım daha sonra ayıldığımda eşime beni hastaneye götürmesi için yalvardım” diye konuştu. Talihsiz kadın ifadesinde ayrıca çok büyük korku yaşadığını da belirterek "Ben bir anneyim. Anneler Günü'nde cehennemi yaşadım. Eşimin ailesinden 8 yıldır psikolojik şiddet yaşadım. Şimdi de işkenceye maruz kaldım. Lütfen sesimi duyun. Ölmek istemiyorum. Tek kalamıyorum, korkuyorum" dedi.