BOTAŞ, 154 personelalımı yapacağını duyurdu! Başvuru için son gün ne zaman?

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından bir ilan yayımlanarak şirket bünyesine 154 personel alımı yapılacağı bildirildi. Türkiye'nin farklı yerlerinde mühendis, teknisyen ve uzman yardımcısı pozisyonlarında çalıştırılmak üzere toplam 154 personelin alıcağını bildiren ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ilana başvuru yapacak olan adayların elektrik elektronik, inşaat, makine, enerji sistemleri, jeofizik, jeoloji, gemi makine, gemi ulaştırma ve işletme, harita, bilgisayar mühendisliği ile bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik, fizik, hukuk, işletme, iktisat, maliye ve kamu yönetimi gibi çeşitli lisans programlarından mezun olması gerekiyor.

BOTAŞ AŞ, personel alımı için Elektrik elektronik teknolojisi, elektronik haberleşme teknolojisi, makine, rafineri ve petrokimya teknolojisi, inşaat teknolojisi, harita ve kadastro, kaynak teknolojisi gibi çeşitli önlisans programlarından mezun olan adaylar da başvuru yapabilirler.

Adaylar, Resmi Gazetede yayımlanan söz konusu ilana 31 Aralık 2019 - 4 Ocak 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumunun http://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/JobsOnAir.aspx adresinden ulaşabilirler. Adaylar ayrıca başvurularını Türkiye İş Kurumu üzerinden yapacaklar.

