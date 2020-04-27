Bozcaada'da konaklama tesisleri için koronavirüs kararı! Süre 31 Mayıs'a kadar uzatıldı

Kuzey Ege sahilinde buluna ve her yıl yerli yabancı çok sayıda turiste ev sahipliği yapan’nin tatil cenneti'dakapsamındalerinin 19 Mart-30 Nisan tarihleri arasında tedbir amaçlı kapatılması kararı almıştı. Salgının halen devam etmesinden dolayı Bozcaada Belediyesi tarafından, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 38. maddesi kapsamında, adada bulunan tüm konaklama tesislerinin kapalı kalma süresinin 31 Mayıs tarihine kadar uzatılmasına karar verildi.

Bozcaada Belediyesiinin CHP'li Başkanı Hakan Can Yılmaz, sosyal meyda üzerinden söz konusu karar ile ilgili yaptığı açıklamada, "Değerli Bozcaadalı hemşehrilerim, Bozcaada Belediye Başkanlığı ve Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu arasında varılan tam mutabakat neticesinde, viral yayılmanın engellemesini sağlamak ve sosyal yalıtımı destekleyebilmek amacıyla daha önceki mutabakatla tedbiren 30 Nisan'a kadar geçerli olması öngörülen tüm konaklama tesislerinin tedbiren geçici olarak faaliyetlerinin durdurulması uygulaması, görülen lüzum üzerine, 31 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Ada kendi öznel şartları nedeniyle zorluklara alışkındır ve hep beraber dayanışarak, bu çetin süreci sağlıkla tamamlayabileceğimize inancımız tamdır. Halkımıza ve işletmelerimize önemle duyurulur" ifadelerini kullandı.