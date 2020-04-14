BTP Genel Başkanı Haydar Baş kimdir? Haydar Baş kaç yaşında?

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi'nde oturan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden 8 kişide koronavirüsü tespit edilmiş ve 1 hafta önce yine Trabzon'da özel bir hastanede tedavi altına alınmışlardı. Haydar Baş'ın durmunun iyiye gittiği yönünde yapılana açıklamalar sonrası Baş'tan acı haber geldi.

Koronavirüsüne yenik düşen Haydar Baş hayatunı kaybetti. Haydar Baş’ın vefat haberi son dakika olarak geçilirken sevenleri ve siyaset gündemini takip edenler 'Haydar Baş kimdir?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, Haydar Baş kimdir? Haydar Baş kaç yaşında ve nereli?

HAYDAR BAŞ KİMDİR?

Prof. Dr. Haydar Baş 1947 yılında Trabzon'da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Trabzon'da tamamlamadıktan sonra 1970 senesinde, Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi'ne bağlı Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu.

Lisansüstü eğitimini ve doktorasını “Veda Hutbesinde İnsan Hakları” konusundaki tezi ile Bakü Devlet Üniversitesi'nde tamamlamış ve bu üniversitede göreve başlamıştır. Doktora sonrası akademik çalışmalarına devam ederek “İslam ve Hz. Mevlana”, “Tasavvuf Tarihi”, “Din Sosyolojisi” ve “Din Psikolojisi” konularındaki tezleri neticesinde “Profesörlük” unvanını da yine aynı üniversiteden aldı.

9 yıl önce başladığı Bakü Devlet Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Sayın Baş, halen Doğu Dilleri ve Edebiyatlarını Araştırma Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde vazifesini sürdürmektedir.

Akademik kariyerini eğitim sahasında yapmasına rağmen, aynı zamanda bir araştırmacı, yazar, işadamı, sanayici ve tüccar olan Prof. Dr. Haydar Baş'ın yaptığı görevler ise şöyle sıralanıyor:

-Mefkureci Öğretmenler Derneği'nin Trabzon Şubesi Başkanlığını yapmıştır.

-Beş yıl Devlet Liselerinde, iki yıl Ticaret Liselerinde ve İmam Hatip Liselerinde olmak üzere yedi öğretim yılı öğretmenlik yapmıştır.

-İPA A.Ş.'nin Bölge Müdürlüğünü yürütmüştür.

-BAŞ Şirketler Grubunun, BAŞ Çelik Fabrikalarının, BAŞ Ticaret A.Ş.'nin ve BAŞ Isı Sanayi'nin kurucusudur.

- İCMAL, ÖĞÜT ve MESAJ dergilerinin kurucusudur.

-Haydar Baş aynı zamanda Milli Basın Kurultayları'nı tertip eden Basın Kurulu'nun başkanıydı.