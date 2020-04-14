BTP Genel Başkanı Haydar Baş'tan acı haber! Koronavirüsünden kurtulamadı

BTP Genel Başkanı Haydar Baş, Kovid-19 belirtileri göstermesi üzerine hastaneye kaldırılmış ve yapılan testte koronavirüsü olduğu tespit edilmişti. Tedavi alştına alındıktan sonra durumu ağırlaşan Baş, daha sonra yoğun bakım servisine alınmıştı. 73 yaşındaki siyasetçi Haydar Baş'ın dün akşam durumu iyiye gittiği açıklanırken bu sabah saatlerinde acı haber geldi.

Haydar Baş'ın, koronavirüs nedeniyle Trabzon'da tedavi gördüğü yoğun bakımünitesinde doktorların tüm müdahelesine rağmen kurtarılmadıp ve hayatını kaybettiği bildirildi.

BTP Genel Başkanı Haydar Baş'ın cenazesi bugün Trabzon Büyükşehir Belediyesi cenaze ekipleri tarafından alındı ve aile kabristanlığına defnedilmek üzere Akçaabat'a götürüldü.