Bu 3 büyükşehirde sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak

Koronavirüs vakalarının kontrol altına alınmasıyla birlikte bazı tedbirlerde gevşemeler oldu. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısı sonrasında 9 ilimizde daha giriş çıkış yasakları sona erdirildi.

Seyahat yasağı kaldırılan Aydın, Denizli ve Şanlıurfa Valileri birer açıklama yaparak, bu illerde 16 ila 19 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağının uygulanmayacağını belirttiler.

Denizli Valisi Hasan Karahan, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının kentte uygulanmayacağını açıkladı.

Vali Karahan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saat 00.00 itibarıyla kentteki seyahat kısıtlamasının kaldırıldığını belirtti.

Karahan, "Ayrıca hafta sonu dört günlük sokağa çıkma yasağı ilimizde uygulanmayacaktır." ifadesini kullandı.

ŞANLIURFA VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Şanlıurfa Valiliği de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının kentte uygulanmayacağını bildirdi. Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni tedbirler kapsamında Şanlıurfa'ya giriş-çıkış kısıtlamasının 11 Mayıs Pazartesi günü saat 24.00'ten itibaren kaldırıldığı belirtildi.

AYDIN VALİSİ KÖŞGER: SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI UYGULANMAYACAK

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, hafta sonu 4 gün boyunca Aydın'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacağını duyurdu.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, yaptığı açıklamada, "Değerli Aydınlılar 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı Aydın'da uygulanmayacaktır. Ancak salgın henüz geçmemiştir. Başta maske takma mecburiyeti ve sosyal mesafe kuralı olmak üzere kurallara riayet etmeniz sağlığımız açısından zaruridir" ifadelerini kullandı.