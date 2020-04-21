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Bu fotoğraf 15 bin tl'ye mal oldu! Sosyal mesafe kuralına uymayan 5 kişiye ceza

Elazığ'da bir grup vatandaş birlikte çektirdikleri toplu fotoğrafı sosyal medya'da paylaştı. Fotoğrafı takibe alan emniyet fotoğraf üzerinde tespit ettiği 5 kişiye sosyal mesafe kuralı gerekçesiyle toplam 15 bin 750 lira idari para cezası kesti

21 Nisan 2020 Salı 23:18
Bu fotoğraf 15 bin tl'ye mal oldu! Sosyal mesafe kuralına uymayan 5 kişiye ceza

Elazığ'da bir esnaf iş yeri önünde arkadaşlarıyla birlikte toplu fotoğraf çektirip bunu sosyal medya üzeriden paylaştı. Bunu takibe alan emniyet  fotoğraftaki 17 kişiden kimliğini belirlediği H.E., O.P., B.E., T.E. ve E.T.E.'ye sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle kişi başına 3 bin 150 lira olmak üzere toplamda 15 bin 750 lira para cezası uyguladı. 

SOSYAL MESAFE KURALI NEDİR?

Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan karar doğrultusunda kişiler arasında en az 3 adım mesafe olacak şekilde, vatandaşlar birbirleri ile en fazla 3 adım mesafe yaklaşabilecekler. Bu kurala sosyal mesafe kuralı denilmektedir.

SOSYAL MESAFE KURALINA UYMAMANIN CEZASI NE KADAR ?

Sosyal mesafe kuralına uymamanın cezası kişi başı 3 bin 150 tl olarak uygulanmaktadır.

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