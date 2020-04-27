Bu kuyruğun ucu bucağı yok! Fotoğraf İstanbul'dan çekildi

Korona virüs ile mücadele de 31 ilde alınan 4 günlük sokağa çıkma yasağı sonrası bugün ilk mesai ile birlikte vatandaşlar dışarı çıkmaya başladı.Özellikle megakent İstanbul'da bir hareketlilik göze çarptı.

İstanbul Esenyurt ilçesinde de Esenyurt'ta PTT önündeki insan kuyruğu metrelerce uzadı. Polis ekipleri de kalabalığa sık sık sosyal mesafe uyarısında bulundu.

Metrelerce uzayan ve ucu görünmeyen kuyruk nedeniyle Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri kalabalığa sık sık sosyal mesafe uyarısında bulundu.

Çok sayıda polis, kuyruk boyunca görev yaparak kalabalığın sosyal mesafe kuralına uygun şekilde sıraya geçmelerini sağladı.

AVCILAR'DA DA METRELERCE KUYRUK

Avcılar'da PTT şubesinin önünde e-devlet şifresi ve bazı işlemlerini yaptırmak isteyen vatandaşlar kuyruğa girdi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri de, PTT önünden başlayan, Fatih Caddesi ve Reşitpaşa Caddesi'ne dönen, neredeyse Merkez Camii'ne kadar uzanan kuyrukta sosyal mesafeye uyulması amacıyla sürekli uyarıda bulundu.

Polis, 'Sosyal mesafe devriyesi' görevi sırasında evli çiftlerden bile birbirlerinden en az 1 metre uzakta durmaları konusunda uyarıda bulundu.