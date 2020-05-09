Buca Belediyesinden Anneler Günü etkinliği!

Buca belediyesi tarafından gerçekleştirilen Pırlanta Merkezi Öğrencileri tarafından minikler Anneler günü için kalemlerini ellerine aldı. Çocuklar, Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ı anlatan resimleri ile yüzlerde gülümsemelere neden oldu. Jüri üyeleri tarafından birinci seçilen çocuğun hediyesini ise Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç verdi.

Küçük yürüklerden büyük hediye

Covid-19 nedeni ile anneler gününün evde geçtiği 2020 yılında çocukların neşesi sardı. 3-6 yaş grubu çocuklar için hazırlanan etkinliklerde minikler anneler günü için boya kalemlerini ellerine aldı.

Buca belediyesi tarafından Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım temalı resim yarışmasına Zübeyde Annemiz küçük yüreklerde ödüllü resim etkinliği yapıldı. 50x70 kağıtlara çizilen resimler pek çok insanı gülümsetti. 72 resim arasında yapılan jüri değerlendirmesinde konuyu en iyi anlatan resim sahibi çocuklara ödüller verildi.

Hediyeleri başkan Kılıç verdi

Yarışmada birinci olan Esma Gül Shakenov oldu. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın miniği evinde ziyaret ederek tebrik etmesi ailesini mutlu etti. Yarışma sonucunda çeyrek altın ve Nutuk kitabını kazanan Esma Gül mutluluğunu gizleyemedi. Esma Gül’ün annesi ise Esma’nın çizdiği resmi çerçeveleterek Başkan Kılıç’a verdi.

Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2020, 21:08