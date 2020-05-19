Bu yıl Ramazan ayı 24 Nisan 2020 tarihinde başladı. On bir ayın sultanının büyük bir kısmı geride kalırken bayrama sayılı günler kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 Ramazan İmsakiye’sinde gün gün tüm bilgiler açıklandı.

Bugün Ramazan’ın kaçıncı günü?

Bugün Ramazan ayının 26. günü. Hicri 1441’e denk gelen Ramazan ayında, oruç tutan Müslümanlar 4 gün daha oruç tuttuktan sonra Ramazan Bayramına erişecek.

23 Mayıs 2020 Cumartesi Arife günü,

24 Mayıs 2020 Pazar bayramın birinci günü,

25 Mayıs 2020 Pazartesi bayramın ikinci günü,

26 Mayıs 2020 Salı bayramın üçüncü günü.

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2020, 17:08