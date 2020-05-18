Bülent Arınç camilerde okunan dualar hakkında şaşırtıcı yorumlarda bulundu!

Youtube platformu üzerinde Kemal Öztürk’ün programına katılım gösteren Bülent Arınç, koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenler için her gün camilerden dua okunmasına tepki gösterdi. Halihazırda Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olan Bülent Arınç’ın konu hakkında tepki gösterirken kullandığı ifadeler pek çok kişi tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Bülent Arınç, Koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenler için her gün camilerden okunan dualar hakkında şu ifadeleri kullandı;

Bid’at Ne Anlama Gelir?

"Hergün yatsı ezanı okunuyor. Camide kimse yok. cemaat de yok zaten. Namaz da kılınamıyor. Ama arkasından aziz kardeşim 15 dakika salavatlar, Mevlid-i Şerif’ler, dualar… Böyle bir şey bir defa olur benim bildiğim. Hergün Mevlid-i Şerif gibi ezanın arkasından öğlen de var böyle bir şey daha kısa, ikindi de var böyle bir şey daha kısa. İnsanları nefret mi ettiriyoruz yoksa insanların dini duygularını daha mı canlı tutuyoruz. Sen iyi bir iletişim uzmanısın bu konuda anketçilere bir şeyler sorsalar iyi olur. Bana kalırsa ben bu bir ‘bid’at’tır diyorum”

Bid’at kelimesi sonradan ortaya çıkan, yenilik, İslam hukukunda öneği bulunmayan bir şeyin yapılması, yeni bir şeyin ortaya konması ve genel anlayışın dışında davranış sergilenmesi anlamına gelmektedir.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 13:53