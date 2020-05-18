Bülent Arınç camilerde okunan dualar hakkında şaşırtıcı yorumlarda bulundu!

Youtube platformu üzerinde Kemal Öztürk’ün programına katılım gösteren Bülent Arınç, koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenler için her gün camilerden dua okunmasına tepki gösterdi. Halihazırda Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olan Bülent Arınç’ın konu hakkında tepki gösterirken kullandığı ifadeler pek çok kişi tarafından şaşkınlıkla karşılandı.
Bülent Arınç, Koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenler için her gün camilerden okunan dualar hakkında şu ifadeleri kullandı;
Bid’at Ne Anlama Gelir?
Bid’at kelimesi sonradan ortaya çıkan, yenilik, İslam hukukunda öneği bulunmayan bir şeyin yapılması, yeni bir şeyin ortaya konması ve genel anlayışın dışında davranış sergilenmesi anlamına gelmektedir.
Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 13:53