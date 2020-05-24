Bunu yapan mağaza çalışanı yandı! Tazminatsız kovuluyor

Ankara'da Yargıyat Yüksek Mahkemesi emsal değeri taşıyacak bir karar imza attı. Bir mağaza zincirinde mağaza sorumlusu olarak çalışan bir kişi, tazminatsız kovulunca soluğu mahkeme aldı. Fakat, mahkemenin, 'tazminat ödenmeli' dediği mağaza sorumlusuna kötü haber Yargıtay'dan geldi.

İddialara göre, zincir mağazaları bulunan bir firmanın Ankara'da bulunan mağazında sorumlu müdür olarak görev yapan bir kişi, işverenden daha yüksek prim alabilmek için ürünlerdeki fire oranlarını düşük gösterdi. Mağaza envanterine de fire ürünleri düşük gösteren mağaza müdürün, bu uyanıkça davranışı mağaza çalışanları fark etti. Durumu hemen yetkililere bildiren çalışanların ifadeleri doğrultusunda sorumlu müdür tazminatsız şekilde kovuldu.

İşyerinden kovulduktan sonra iş Mahkemesi'ne başvuran mağaza sorumlusu; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve yıllık izin ücret alacağı olduğunu ileri sürerek; dava açtı. Davalı mağaza sahibi ise davacının yüksek prim alabilmek için güven sarsıcı davranışlarda bulunduğunu öne sürdü ve sonuç olarak mahkeme, davanın kabulüne karar verdi. Davalı, kararı temyiz ederek bir üst mahkemey taşıdı.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, ise söz konusu dava ile ilgili emsal niteliğinde bir karara imza attı. Kararda; davalı şirketin mağaza sayımlarında fire ürün sayısının şirketçe belirlenen miktardan az çıkması halinde mağaza sorumlusu olarak görev yapan personele prim adı altında belirlenen miktarda ödeme yapıldığı hatırlatıldı.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından verilen kararda şöyle denildi:

"Davacının iş akdinin fire ürünleri kasadan geçirerek parasını ödemesi ve fire oranını düşük göstermeye çalışması ve yine personelden de para almak suretiyle ürün alması bu şekilde hem mağazayı başarılı göstermek hem de prim alma amacı taşıdığı doğruluk ve dürüstlük ilkesine aykırı davrandığı gerekçesi ile fesih yapılmıştır. Davacının açıklanan şekilde davranarak fire sayısını azaltarak envanter sayımında fire miktarının düşük çıkmasını ve işverence verilen envanter priminden faydalanmasını amaçladığı, mağaza sorumlusu olan davacının iş akdinin bu davranışları ile güveni sarstığından 4857 sayılı Yasa'nın 25/II-e maddesi uyarınca haklı nedene dayalı olarak feshedildiği anlaşılmaktadır. İşverenin güveninin kötüye kullanıldığı bu gibi durumlarda, işçinin sağladığı ekonomik yararın azlığı ve çokluğu fesih nedeninin oluşmasında etkili değildir. Önemli olan husus işverenin çalışanına karşı olan güvenini yitirmesi olgusunun gerçekleşip gerçekleşmediğidir. Somut uyuşmazlıkta davacının fesih sebebi yapılan davranışları 4857 sayılı Yasa'nın 25/II maddesi kapsamında kalmakta olup işverenin güvenini kötüye kullanma niteliğindedir. Bu durumda işveren tarafından yapılan feshin haklı nedene dayandığı kabul edilerek kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddine karar verilmesi gerekirken, mahkemenin yerinde görülmeyen yazılı gerekçesi ile tazminat taleplerinin kabulüne karar vermesi bozmayı gerektirmiştir. Mahkeme kararının oy birliği ile bozulmasına hükmedilmiştir."