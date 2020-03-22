Burak Akkul'un eşi Seda Akkul ünlü sunucunun son durumunu açıkladı

Koronavirüsüne yakalanan ve Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 'Çok Gezenti' programının sunucusu Burak Akkul, son olarak yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Eşi Seda Akkul ise kendisinin de karantinada olduğunu belirterek eşinin sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Seda Akkul, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajında "Burak yoğun bakımda stabil. Daha iyi olması için duanıza, iyi dileklerinize ihtiyacı var. Doktorlar onunla çok iyi ilgileniyor. Ben karantinada hastanede tedavi altındayım" notunu paylaşırken süreç ile ilgili detaylara da yer verdi.

Seda Akkul, "Burak’ın doktoru ile ilgili ortaya atılan haberlerinde yanlış olduğunu belirterek, "Dr. Bey gerekli önlemleri almıştı ve zaten korona negatif çıktı görevine dönebildi. Burak ve tüm hastalar için çabalıyor. Ben ‘fiziken’ kötü değilim. Korona pozitif tedavisi oluyorum. Sosyal medyaya hiç bakmamaya çalışıyorum, çünkü iyi gelmiyor. Burak’a da iyi gelmedi ve yoğun bakıma alınmadan önce çok yıprandı. Telefonlara cevap vermek, mesaj cevaplamak pek mümkün değil. İlaçların da etkisiyle hem uyku halindeyim hem de telefon çalması endişelendiriyor beni." dedi.

Seda Akkul paylaşımına şöyle devam etti:

- Sadece sizden dua, iyi dilek, enerji, hanginiz nasıl iyi hissedeceğine inanıyorsanız; Burak için istiyorum, bunların Burak’a iyi geleceğini ve çabucak iyileşeceğine inanıyorum, inanmak istiyorum.

- Bir şey daha var, ‘lütfen ülkeye korona getirdiniz’ yazmaktan vazgeçin. Buna inanmıyorum, Burak için kötü düşünmeyin. Burak tonsilit sebebi ile tedavi oluyordu. Ben ailemin yanına gittiğimde Korona haberleri henüz Çin ve İtalya ile sınırlı idi. Ülkemizde hiç vaka haberi yoktu ve Londra’da da henüz tek bir vaka açıklanmış iyileştiği bildirilmişti. Çin, İtalya ve İran dışında ülkelere seyahat etmememiz için bir açıklama, uyarı yoktu. Burak yanıma geldiğinde bu hafta yayına girmesi gereken ‘yeni bölüm sorumlululuğu’ ile hareket ediyordu.

- Çünkü dünyada haberler henüz bu halde değildi ve Burak gelmeden önce doktora gitmiş, tonsilit teşhisi ile ilaç kullanıyordu. Londra'ya geldiği 3. gün öksürüğü arttı orada bağlı olduğumuz sağlık kurumuna başvurduk. Tüm belirtileri anlattık ve ‘risk taşımadığı’ iletildiği için mevcut tedavisine devam etti.

- Korona haberleri yoğunlaşınca çekimi iptal edip ‘risk altında olmadığımız’ söylendiği halde maske-eldiven gibi önlemler alıp İstanbul’a döndük. Döner dönmez evimize en yakın özel hastaneye başvurduk ve yine tonsilit teşhisi ile eve gönderildik.

- Biz yine de izole olduk kimseyle görüşmedik, dışarı çıkmadık, iki gün içinde ateşi çok yükselince aynı hastanenin önerisi ile Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'ne geldik ve ivedilikle karantinaya alındı. Sonraki süreci zaten biliyorsunuz. Lütfen Burak için kötü bir şey düşünmeyin yazmayın. Lütfen dua edin. Burak iyi olacak. Ülkemiz iyi olacak. Dünya iyi olacak. İnanıyorum, inanmak istiyorum.