Burdur'da eşiyle tartışan kadın, eşini sırtından bıçakladı

Burdur'a bağlı Bucak ilçesinde oturan Büşra K. eşi Hüseyin K. ile tartışırken bir anlık sinirle kocasını bıçaklayarak yaraladı. Olay bugün saat 11.00 sıralarında Alaattin Mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre eşi Hüseyin K. ileya başlayan Büşra K. bir ara öfkesini kontrol edemedi ve eline geçirdiği bıçakla eşine saldırdı. Eşinin sırtından yaralanmasına neden olan kadın daha sonra kendine zarar vermek istedi.

Komşuları gelen bağrışmalar üzerine durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdileri. Olay yerine gelen polis ekipleri bir taraftan kadını sakinleştirmeye çalışırken, sağlık ekipleride tartışma sırasında sırtından hafif bir şekilde yaralanan Hüseyin K.'yi ilk müdahalesini yapmak üzere ambulansa aldı. Sinir krizi geçirdiği tahmin edilen kadının elindeki bıçak güçlükle elinden alınırken polis ekipleri ifadesini almak üzere kadını Bucak ilçe emniyet müdürlüğüne götürdüler. Hafif yaralı Hüseyin K. ise tedavisi yapılmak üzere Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

