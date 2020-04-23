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Burdur'da feci tır kazası!

Burdur'da akşam saatlerinde arpa yüklü tır kontrolden çıkarak refüje ardından devrildi. Kaza sırasında araçtan fırlayan sürücü Mustafa Vural (63) yaşamını yitirdi, bir kişi de kişi yaralandı.

23 Nisan 2020 Perşembe 01:23
Burdur'da feci tır kazası!

Feci kaza akşam saatlerinde Burdur Antalya karayolunda yaşandı.Konya'dan yüklediği arpayı Burdur'un Çeltikçi ilçesindeki yem fabrikasına getiren Mustafa Vural yönetimindeki 06 FC 6241 çekici plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarparak devrildi. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen TIR'ın kabini yerinden fırlarken, dorsede yüklü yaklaşık 40 ton arpa da yola saçıldı. Sürücü kabininden fırlayan Mustafa Vural ise refüje savruldu.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mustafa Vural’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. TIR'da bulunan ve yaralanan bir kişi de sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.

Mustafa Vural'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından Bucak Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Tır KazasıBurdurArpa Yüklü TırMustafa Vural
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