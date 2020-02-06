Bursa Adliyesinde jiletli pusu polisin dikkatiyle önlendi

Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde arkadaşı Sinan Özkan'ı öldürerek hakkında dava açılan ve müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Ömer Dokuz’un duruşması vardı.

Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında işlenen cinayetin karar duruşmasında salonda taraflar arasında yaşanan gerginlik Adliye koridorlarında da devam etti. Tarafların yakınları duruşma salonun dışında birbirine girerken, olayları kontrol altına alan polis ekipleri maktulün yakınlarını güçlükle dışarı çıkardı.

Yaşanan bu arbade sırasında'nde görevli bir polis memuru, üst katın penceresinden arka bahçeye bakarken cezaevinden gelen park halindeki ring araçlarının yanında gizlenmeye çalışan bir kişinin olduğunu gördü. Ölen Sinan Özkan'ın yakını olduğu öğrenilen B.Ö. isimli kişi Adliye Koruma Büro Amirliği ekipleri tarafından bulunduğu yerde yakalanarak gözaltına alındı. B.Ö.'nün üzerindde yapılan aramalarda ise diş fırçalarına jilet bantlanarak yapılmış bıçak benzeri 3 kesici alet çıktı.

Gözlatına alındıktan sonra emnşyete götürülen şüphelinin, tutuklu sanık Ömer Dokuz'u öldürmek için sabah saatlerinde duruşma salonu ile adliye çevresinde keşif yaptığı ve cezaevi aracı geldikten sonra aracın yanına saklandığı belirlendi. X-ray cihazlarında görüntülenmemeleri için diş fırçalarına jiletleri koyarak sabitlediği anlaşılan şüpheli B.Ö’nün ifadesinde Ömer Dokuz'u öldürmek için plan yaptığını itiraf ettiği öğrenildi.