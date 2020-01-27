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Bursa'da 2.5 milyon dolar değerinde ceylan derisi Tevrat ele geçirildi

Bursa'da ceylan derisi üzerine İbranice yazılmış bir Tevrat ele geçirildi. Tevrat'ın değerinin ise tam 2.5 milyon dolar olduğu belirlendi.

27 Ocak 2020 Pazartesi 14:29
Bursa'da 2.5 milyon dolar değerinde ceylan derisi Tevrat ele geçirildi

Bursa'da İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yapılan ihbarı değerlendirerek tarihi eser kaçakçılık yapan şahsı suç üstü yakaladı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Buro Amirliği (KOM) ekipleri, gelen ihbar üzerine teknik takibe aldıkları F.N. isimli bir kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığını belirledikten sonra şüpheli ile iletişime geçerek adres bilgilerine ulaştı.

Bursa'da 2.5 milyon dolar değerinde ceylan derisi Tevrat ele geçirildi

İlçeye bağlı Mesudiye Mahallesi'nde oturan şüphelinin evine müşteri gibi gelen ekipler ceylan derisi üzerine İbranice yazılı Tevrat’ı satın almak istediklerini söylediler.

Bursa'da 2.5 milyon dolar değerinde ceylan derisi Tevrat ele geçirildi

Hangi yıla ait olduğu kesinlik kazanmayan ve yaklaşık 2,5 milyon dolar fiyat biçilen Tevrat için ilk başta pazarlığa oturan KOM ekipleri, F.N. hakkında daha sonra suç üstü yapılarak gözaltına aldılar.

Bursa'da 2.5 milyon dolar değerinde ceylan derisi Tevrat ele geçirildi

Emniyete getirilerek hakkında işlem başlatılan F.N., sabah saatlerinde ise adliyeye sevk edildi. 2,5 milyon dolar değerindeki ceylan derisi üzerine İbranice yazılı Tevrat ise incelenmesi için Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Anahtar Kelimeler:
BursaTevratTarihi Eser
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