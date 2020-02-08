Bursa'da 6 katlı apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan zehirlendi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan 6 katlı bir binada akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangını -n binanın 2. katında bulunan evden çıktığı öğrenilirken çevrede bulunan ahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdiler.

6 katlı apartmanın 2. katında bulunan evde kimsenin olmadığı ve yangının hangi nedenle çıktığı belilenemezken kısa sürede binayı saran alevler olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra binada bulunan apartman sakinlerini tahliye ettiler.

Ekiplerin yaklaşık olarak 30 dakikalık bir çalışmasının ardından binada mahsur kalanlar kurtarılırken, dumandan etkilenen 2’si çocuk 3 kişi sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldılar. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangınla ilgili polis inceleme başlattı.