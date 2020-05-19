Bursa'da baba,oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Korkunç olay Bursa Nilüfer ilçesinde yaşandı.

Saffet A isimli 59 yaşındaki vatandaş henüze sebebi bilinmeyen bir olay sebebiyle 20 yaşındaki oğlu E.A ile tartışmaya başladı.Büyüyen tartışma kısa bir süre sonra kavgaya dönüştü bu esnada E.A eline geçirdiği bıçak ile babasını bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen 112 acil servis ekibi hemen yaralı babayı hastaneye kaldırdı.Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Saffet A. isimli vatandaş kurtarılamadı.

Babasını bıçaklayarak ölümüne sebeb olan E.A ise, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.