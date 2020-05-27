Bursa'da feci kaza! Servis otobüsü ve otomobil çarpıştı, 1 ölü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde servis otobüsüyle otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Otomobilde bulunan İsmigüzel Şahin, isimli bir kadın hayatını kaybederken sürücü eşi Abdulgafur Şahin ağır yaralandı.

Bursa'da feci kaza! Servis otobüsü ve otomobil çarpıştı, 1 ölü
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bugün saat 16.30 sıralarında Göl Yolu Caddesi'nde bir kaza meydana geldi. 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada bir kişide ağır yaralı olarak kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre; İstanbul'dan yola çıkan ve Gürle Mahallesi'ndeki evlerine gitmekte olan Abdulgafur Şahin (67), yönetimindeki otomobil, şerit ihlali yaptı ve karşı şeritten gelen Ergün Şentürk (56) yönetimindeki servis otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü Abdulgafur Şahin ile eşi İsmigüzel Şahin (54) araçları içerisinde sıkıştı. 

Bursa'da feci kaza! Servis otobüsü ve otomobil çarpıştı, 1 ölü

Kaza yerinde bulanşarın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine kısa sürede ulaşan ekipler, araç içerisinde sıkışan Abdulgafur Şahin ve eşi İsmigüzel Şahin'i sıkıştığı yerden çıkardılar. İsmigüzel Şahin'in kaza anında hayatını kaybettiği belirlenirken, kazada ağır yaralanan Abdulgafur Şahin, ambulansa alınarak Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 

Kazada hayatını kaybeden İsmigüzel Şahin’in cansız bedeni, olay yeri ve savcının incelemesi sonrasında Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken otobüs sürücüsü Ergün Şentürk polis tarafından gözaltına alındı. Polis, ayrıca kaza ile ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.


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