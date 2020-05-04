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Bursa'da feci tır kazası! Tır sürücüsü hayatını kaybetti

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yolda seyir halinde olan tır kontrolünü kaybederek devrildi. Kaza'da tır sürücüsü Adnan Yiğit hayatını kaybetti.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 20:36
Bursa'da feci tır kazası! Tır sürücüsü hayatını kaybetti

Feci kaza Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana geldi.

İstanbul yönüne seyreden Adnan Yiğit idaresindeki 16 MBP 84 plakalı kalsit (kristalleşmiş kalsiyum karbonat) yüklü tır, yolun kaygan olması sebebiyle Gemlik Sanayi Gişeleri mevkisinde kontrolden çıkıp yolun kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi.

TIR SÜRÜCÜSÜ FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Yağışlı havada gişelere yaklaşık 100 metre mesafede yaşanan kazada, sürücü Yiğit tır'ın altında kalarak olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis ve jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücünün cesedi, Gemlik Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Son Güncelleme: 04.05.2020 20:39
Anahtar Kelimeler:
Bursa Tır KazasıGemlik Tır Kazası
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