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Bursa'da hamile eşini darp eden dayakçı kocaya 8 ay hapis cezası

Bursa'da 2 ay önce hamile olan eşini darp ettiği suçlamasıyla hakkında dava açılan dayakçı kocaya 8 ay 3 gün hapis cezası verildi.

27 Şubat 2020 Perşembe 16:52
Bursa'da hamile eşini darp eden dayakçı kocaya 8 ay hapis cezası

Bursa'da 3,5 yıl önce evlenen ve ikinci çocuğuna 6 aylık olan 27 yaşındaki Zeynep Aşkın, yaklaşık 2 ay önce eşinden kendisini darp ettiğini söyleyerek şikayetçi olmuştu. Yapılan şikayet üzerine hakkında dava açılan ve tutuksuz olarak yargılanan Emrah Aşkın'ın mahkemesi görüldü. 

Bursa 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 'yaralama ve darp' suçundan görülen davanın duruşmasında ikinci çocuğuna 6 aylık hamile olan Zeynep Aşkın ile avukatları hazır bulunurken, sanık Emrah Aşkın'ın ise sadece avukatı katıldı.

Duruşmada söz alan Zeynep Aşkın, 3,5 yıldır evli olduğu eşi tarafından defalarca dayak yediğini söyleyerek, "İlk şiddet olayının kına gecesinde yaşadım. İki ay önce de beni darp etti. Şiddete meyilli. Daha önce de benzer şekilde hakkında ceza verilmişti. Beni 4 aylık hamileyken oğlumun önünde darp etti. Hamileyken karnıma ve belime vurdu. Yaptıklarının karşılığını almasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti tarafları dinledikten sonra karar aşamasına geçerek sanık Emrah Aşkın hakkında 8 ay 3 gün hapis cezasına hükmederken 6 aylık hamile Zeynep Aşkın, “Az bir ceza çıktı ama adalet tecelli etti" diye konuştu.

Sanık, cezayı yargıtayın onaması halinde cezaevine gireceği öğrenilirken duruşma sonrası adliye önünde toplanan Bursa'daki bazı kadın platformları ise Zeynep Aşkın'a destek verdiler. Diğer taraftan çiftin davalarının devam ettiği öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
BursaDarpHamile
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