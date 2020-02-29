Bursa'da silahla vurulan kadın taksiden yola atıldı

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Çalı Kavşağında ticari plakalı bir taksiden yola bir kişinin atıldığını gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdiler. Belirtilen adrese gelen ekipler, yol kenarına savrulan 25 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının yaralı olduğunu fark ettiler.

Sağlık ekipleri yaralı kadının ambulansa alarak Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan genç kadınınile göğsünden tek kurşunla vurulduğu belirlendi. İsminin Elif A. olduğu öğrenilen kadının yoğun bakıma alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Diğer taraftan olayın meydana geldiği kavşaktaki güvenlik kameraları ile MOBESE kameralarını polis ekipleri tarafındam incelemeye alınırken olay anında plakası alınamayan ticari taksinin bulunması için soruşturma başlattı.

