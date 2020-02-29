Bursa'da silahla vurulan kadın taksiden yola atıldı

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Çalı Kavşağında ticari plakalı bir taksiden yola bir kişinin atıldığını gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdiler. Belirtilen adrese gelen ekipler, yol kenarına savrulan 25 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının yaralı olduğunu fark ettiler.
Diğer taraftan olayın meydana geldiği kavşaktaki güvenlik kameraları ile MOBESE kameralarını polis ekipleri tarafındam incelemeye alınırken olay anında plakası alınamayan ticari taksinin bulunması için soruşturma başlattı.