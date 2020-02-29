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Bursa'da silahla vurulan kadın taksiden yola atıldı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde taksinin içinde yola atılan kadının atılmadan önce silahla vurulduğu ortaya çıktı. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

29 Şubat 2020 Cumartesi 15:43
Bursa'da silahla vurulan kadın taksiden yola atıldı

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Çalı Kavşağında ticari plakalı bir taksiden yola bir kişinin atıldığını gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdiler. Belirtilen adrese gelen ekipler, yol kenarına savrulan 25 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının yaralı olduğunu fark ettiler. 

Sağlık ekipleri yaralı kadının ambulansa alarak Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan genç kadının silah ile göğsünden tek kurşunla vurulduğu belirlendi. İsminin Elif A. olduğu öğrenilen kadının yoğun bakıma alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği  bildirildi.

Diğer taraftan olayın meydana geldiği kavşaktaki güvenlik kameraları ile MOBESE kameralarını polis ekipleri tarafındam incelemeye alınırken olay anında plakası alınamayan ticari taksinin bulunması için soruşturma başlattı.
 

Anahtar Kelimeler:
BursaKadın CinayetiSilahTaksiNilüfer
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