Bursa'da sokağa çıkma yasağını hatırlatan polise sopalı saldırı!

Sopayla polise saldırı olayı Bursa merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi Oylat Sokak'ta meydana geldi. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı bursa'da mahallede top oynayan 5 kişiyi devriye gezen polis ekibi evlerine gitmesi hususunda uyarıda bulundu.

Uyarılara aldırış etmeyen 5 kişi, polislerle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce 5 şüpheli, polis ekibine sopalarla saldırdı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polise saldıran Ş.T.(24), N.T.(38), S.T.(30), E.T.(32) ve Ö.C.(21) gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Sokaktaki evlerinin balkonuna çıkan vatandaşların meraklı gözlerle izlediği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.