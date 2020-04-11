İstanbul 14°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
96471
ALTIN
362.706
DOLAR
6.6741
STERLİN
8.3376
EURO
7.3050

Bursa'da sokağa çıkma yasağını hatırlatan polise sopalı saldırı!

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı şehir bursa'dan polise saldırı haberi geldi. Sokağa çıkma yasağı olduğu halde dışarı çıkıp top oynayan şahısları uyaran polis sopayla saldırıya maruz kaldı.Polise sopalar ile saldıran 5 kişi göz altına alındı.

11 Nisan 2020 Cumartesi 19:28
Bursa'da sokağa çıkma yasağını hatırlatan polise sopalı saldırı!

Sopayla polise saldırı olayı Bursa merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi Oylat Sokak'ta meydana geldi. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı bursa'da mahallede top oynayan 5 kişiyi devriye gezen polis ekibi evlerine gitmesi hususunda uyarıda bulundu.

Uyarılara aldırış etmeyen 5 kişi, polislerle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce 5 şüpheli, polis ekibine sopalarla saldırdı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polise saldıran Ş.T.(24), N.T.(38), S.T.(30), E.T.(32) ve Ö.C.(21) gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Sokaktaki evlerinin balkonuna çıkan vatandaşların meraklı gözlerle izlediği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme: 11.04.2020 19:38
Anahtar Kelimeler:
BursaPOLİSE SOPAYLA SALDIRI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Resmi evrak yok ise hastaneye gidiyorum bahanesi işe yaramıyor!
Resmi evrak yok ise hastaneye gidiyorum bahanesi işe yaramıyor!
Bilim Kurulundan salgınla mücadelede '4 gün serbest 3 gün yasak' önerisi
Bilim Kurulundan salgınla mücadelede '4 gün serbest 3 gün yasak' önerisi
31 ilde 63 milyon evde kaldı yasağa uymayan 18 bin kişiye ceza yağdı
31 ilde 63 milyon evde kaldı yasağa uymayan 18 bin kişiye ceza yağdı
Bakan Koca'dan güzel haber! Yoğun bakım ve entübe sayılarında düşüş var
Bakan Koca'dan güzel haber! Yoğun bakım ve entübe sayılarında düşüş var
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın; IMF diye bir gündemimiz yok!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın; IMF diye bir gündemimiz yok!
Sosyal medyada yapılacak düzenlemeler torba yasa öncesi Külliye'de görüşüldü
Sosyal medyada yapılacak düzenlemeler torba yasa öncesi Külliye'de görüşüldü

Popüler Haberler

Astrolog mesleği nedir, nasıl atrolog olunur?
Kelle paça çorbası faydaları nelerdir? Kelle paça nasıl yapılır?
Yeşil kartlı olanlara yapılan sosyal yardımlar nelerdir?
Diş teli fiyatları ne kadar oldu? SGK diş telini karşılıyor mu? Devlette ve özelde diş teli yaptırmanın maliyetleri
Virman nedir, nasıl yapılır? Virman yapma yöntemleri
Kuzey Yıldızı yeni bölüm var mı? 18 Nisan neden yok, yayınlanmıyor?
Torba yasasında ne var 2020? Yeni torba yasası maddeleri nelerdir? Koronavirüs salgını tedbirleri neler?
Yeni YouTube dizisi Camdan Cama konusu ve oyuncuları
Emanet dizisi ne zaman başlayacak? Kanal 7 Emanet dizisi konusu, oyuncuları
İnternet üzerinden E-Devlet ile adres değişikliği bildirimi nasıl yapılır?
10 nisan polis günü nedir? 10 Nisan polis haftası mesajları ve 10 Nisan polis haftası sözleri
Müge Anlı yeni bölüm neden yok, neden yayınlanmıyor?
Günlük burç yorumları 12 Nisan 2020 Pazar
2. Sayfa neden yok, neden yayınlanmıyor?? 2. Sayfa programının yeni yayın günü ve saati
PTT ücretsiz maske dağıtımı başvuru linki şartları ve başvuru sorgulama
Sokağa çıkma yasağında toplu taşımalardan hangileri çalışacak?
Kiracılar kira ödemelerini Koronavirüs salgını nedeni ile yapmazsa ne olur? Kira borçları ertelenecek mi?
Beyaz TV' Seda Akgül Söylemezsem Olmaz'da neden yok, neden ayrıldı?
Survivor 44.Bölüm fragmanı 12 Nisan Pazar 2020
Yeni SUV Alfa Romeo Stevio aracın Türkiye satış fiyatları ve özellikleri açıklandı!
Sokağa çıkma yasağında Getir, İste Gelsin, Cepte Şok Market, Banabi uygulamaları çalışıyor mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.