Bursa'da tartıştığı babasını baltayla öldürdü

Bursa'ya bağlı Yıldırım ilçesinde 67 yaşındaki Mehmet Y. oğlu tarafından baltayla öldürüldü.
Baba Mehmet Y. kanlar içerisinde yere yığılırken olayın hemen ardından E.Y., Yavuz Selim Polis Karakolu'na giderek polislere babasını öldürdüğünü itiraf etti. Eyüp Y.'nin itirafı ve teslim olmasından sonra belirtilen adrese giden ekipler evde yerde kanklar içerinde yatan birini gördüler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Mehmet Y.'nin öldüğünü belirlediler.
Mehmet Y.'nin cesedi otopsi yapılması için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken polis ekiplerinin E.Y.'yi gözaltında tuttukları ve olayla ilgili soruşturma başlattıkları öğrenildi.