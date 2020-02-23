Bursa'da tartıştığı babasını baltayla öldürdü

Bursa'ya bağlı Yıldırım ilçesinde 67 yaşındaki Mehmet Y. oğlu tarafından baltayla öldürüldü.

Saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda ilçeye bağlı Ortabağlar Mahallesinde yaşayan 37 yaşındaki E.Y. isimli bir kişi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayısı Mehmet Y. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerinde bulunan baltayı alan E.Y. babasının önce başına sonra sırtına vurmaya başladı.

Baba Mehmet Y. kanlar içerisinde yere yığılırken olayın hemen ardından E.Y., Yavuz Selim Polis Karakolu'na giderek polislere babasını öldürdüğünü itiraf etti. Eyüp Y.'nin itirafı ve teslim olmasından sonra belirtilen adrese giden ekipler evde yerde kanklar içerinde yatan birini gördüler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Mehmet Y.'nin öldüğünü belirlediler.

Mehmet Y.'nin cesedi otopsi yapılması için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken polis ekiplerinin E.Y.'yi gözaltında tuttukları ve olayla ilgili soruşturma başlattıkları öğrenildi.