Bursa'da yasak olan günde tezgah açan seyyar satıcılar zabıtalara saldırdı

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Yunuseli Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde seyyar satıcılarla zabıta görevlileri arasında bir olay meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu arife günü akşamı meydana gelen olayda tezgah açarak satış yapan seyyar satıcılara Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri müdahale etmek istedi.

Seyyar satıcılar kendilerine müdahale eden zabıta ekiplerine karşı çıkarak görevlilere taş ve bijon anahtarıyla saldırdı. Olay yeri bir anda savaş alanına dönerke çıkan kavgada 3 zabıta görevlisi yaralandı, bir zabıtanın başına 5 dikiş atıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Zabıta ekiplerine saldıran Bayram K, Halit K, Şevket K. ve Enes A,'yı yakalayarak gözaltına aldı. Saldırganlara sosyal mesafe kuralına uymamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için toplam 12 bin 600 lira lira para cezası uygulanırken, Zabıta görevlileri kendilerine saldıran şahıslardan şikayetçi olduğu öğrenildi.