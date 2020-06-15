Bursa'da Yeni Önlemler! Bursa Valiliğinden Açıklama

Bursa’da Salgın İçin Yeni Önlemler!

Bursa Valiliğinden koronavirüs için alınan yeni önlemler ile ilgili açıklama geldi. 12 Haziran 2020 tarihinde alınan kararlar doğrultusunda vatandaş Bursa’da giriş ve çıkış yasağının olup olmadığını merak ediyor.

İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı 80 sayılı karar ile yeni önlemler şunlar oldu:

-15 Haziran 2020 tarihine kadar siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, sendikalar gibi kurumlarda sosyal mesafe kuralına uygun olarak görüşmelerin sağlanmasına dikkat edilecek.

-14 ile 20 Haziran tarihlerinde Bursa’da yapılması planlanan basın açıklamalarında kısıtlamalar gerçekleşecek. Eylem ve etkinlikler, uğurlama ve karşılama gibi durumlara müsaade edilmeyecek.

-Provokatif hareketlerin olmaması ve salgının yayılmaması için milletvekilleri dışında Bursa’da şehir giriş ve çıkışlarına kısıtlama getirildi.

-Bursa’da yaşayan ve farklı bir ilde etkinliğe veya eyleme katılmayı düşünenlere izin verilmeyecek.

-1 ile 14 Temmuz tarihleri arasında park ve bahçelerde çadır veya stand kurulmasına izin verilmeyecek.

-Yeni önlemler titizlik içerisinde yürütülecek ve sosyal mesafe gözetilecek. Kanuna aykırı durumlara izin verilmeyecek ve alınan önlemlerin aksamaması için çalışılacak.