Bursa'da yoğun kar yağışı yüzünden 3 TIR birbirine girdi

Yoğun kar yağışı ve fırtına tüm yurdu etkisi altına alırken Bursa'da da hayatı felç etti. Mezit Boğazında öğle saatlerinde 3 TIR, kar yağışından dolayı yolun kayganlaşmasıyla kontrolden çıkarak birbirine girdi. Herhangi bir can kaybının yaianmadığı kazada maddi hasarlar oluştu.

3 TIR'ın kazası sonrasında ise Bursa- Ankara yolu bir süreliğine trafiğe kapandı. Uzun kuyrukların oluştuğu karayolunda ekipler çalışma yaparak TIR'ın 1'ini yoldan çekerek ulaşımı tek şeritten kontrollü bir şekilde sağladı.

Karayolları ve bölge trafik ekipleri ulaşımda aksaklıklar yaşanmaması için çalışmalar başlatırken trafik polisi ekipleri de yoğun kar yağışı ve buzlanmaya karşı araç sürücülerina uyarılarda bulunarak kar lastiği ya da zinciri bulunmayan araçların seyir halinde olmasına izin vermiyorlar.