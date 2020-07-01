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Bursa Orhangazi’deki geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı, 7 kişi hastaneye kaldırıldı!

Bursa Orhangazi’deki plastik geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Alevlerin tesisin yanında yer alan zeytinliğe kayması ile beraber bazı ağaçlar da yandı. Dumandan kötü etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı!

01 Temmuz 2020 Çarşamba 16:56
Bursa Orhangazi’deki geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı, 7 kişi hastaneye kaldırıldı!
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Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı Fatih Mahallesinde meydana gelen plastik geri dönüşüm tesisinde saat 11.30 civarlarında yangın çıktı. Yangının açık alanda kaynak yapıldığı esnada ortaya çıkan kıvılcımların etkisiyle başladığı iddia edildi. Plastik maddelerin hızlı bir şekilde yanmasıyla beraber yangının büyüdüğü ve tüm tesise yayıldığı aktarıldı. Çevre ilçelerden ve Bursa merkezden çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale için bölgeye intikal etti. Yangın sırasında ortaya çıkan dumandan 7 kişi ve Orhangazi İtfaiye Müdürü ile 2 itfaiye eri olumsuz etkilendi. Toplamda 10 kişi hastaneye kaldırıldı. Yapılan açıklamalarda hastaneye kaldırılanların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


Yangının söndürülmesi ortalama 3 saat kadar sürdü. Tesisin yanındaki zeytinliğe sıçrayan alevler 10 ağacın zarar görmesine neden oldu. Bölgede soğutma çalışmaları halen devam ediyor. Diğer yandan yetkililer yangının neden çıktığını araştırmayı sürdürüyorlar.

Bursa Valiliği Açıkladı

Bursa Valiliği yangınla alakalı olarak şu açıklamayı yaptı;

"Alınan ihbar üzerine yangına 1 yangın helikopteri, 10 itfaiye ekibi, 7 AFAD personeli, 21 sağlık personeli, 30 emniyet personeli, 25 belediye zabıtası personeli ve 2 jandarma timi ile müdahale edilmiş olup, saat 14.00 sıralarında yangın tamamen kontrol altına alınmıştır. Yapılan ilk değerlendirmelere göre, yangının kaynak işlemi yapıldığı sırada kaynaktan çıkan kıvılcım ile meydana geldiği anlaşılmıştır. Yangında ölüm ve yaralanma olayı meydana gelmemiş, maddi zarar oluşmuştur. Olayla ilgili tahkikata başlanılmıştır"


Son Güncelleme: 01.07.2020 16:56
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