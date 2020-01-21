Bursa Osmangazi'de yaşayan yaşlı çifti yangın ayırdı!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan 3 katlı binanın depo olarak kullanılan giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlern kısa sürede üst katlara sıçramısıyla çevrede büyük panik yaşandı.

Panayır Mahallesi 4'üncü Orman Sokak'ta saat 13.00 sıralarında meydana gelen yangın sonrasında çevredekiler hemen itfaiye ekiplerine durumu bildirdiler. İtfaiye ekipleri olay yerine gelmeden önce vatandaşlar yoğun dumanın sardığı 2. katta bulunan 71 yaşındaki Zülfiye Işık'ı merdivenle bulunduğu yerden kurtardılar. İtfaiye ekipleri ise olay yerine gelir gelmez yangına müdahale ettiler.

O sırada yaşlı kadın evde eşinin olduğunu söylemesi üzerine ekipleri çalışmalarını hızlandırdı. yaklaşık 2 saat süren yangın söndürme çalışmalarından sonra eve giren ekipler 75 yaşındaki Beyhan Işık2ın cansız bedeniyle karşılaştılar. Yaşlı kadın eşinin ölüm haberini aldığında sinir krizleri geçirirken sağlık ekipleri kadını hastaney kaldırdı.

Beyhan Işık'ın cenazesi ambulansla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken yapılan incelemelerde yaşlı adamın yoğun dumandan etkilenerek öldüğü belirlendi. Yangın sırasında diğer katların boş olduğu bilgisi paylaşılırken binadaki otopark ve binanın giriş kapısı önünde park halinde bulunan araçlar büyük hasar alarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgilide bir çalışma başlatıldı.