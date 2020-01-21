İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
123678
ALTIN
296.798
DOLAR
5.9330
STERLİN
7.7447
EURO
6.5855

Bursa Osmangazi'de yaşayan yaşlı çifti yangın ayırdı!

Bursa’da 3 katlı apartmanın giriş katında çıkan yangının üst katlara sıçramasıyla binanın 2. katında oturan çift tpğun dumandan etkilendiler. 71 yaşındaki Zülfiye Işık ekipler tarafından kutarılırken 75 yaşındaki Beyhan Işık hayatını kaybetti.

21 Ocak 2020 Salı 17:49
Bursa Osmangazi'de yaşayan yaşlı çifti yangın ayırdı!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan 3 katlı binanın depo olarak kullanılan giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlern kısa sürede üst katlara sıçramısıyla çevrede büyük panik yaşandı.

Panayır Mahallesi 4'üncü Orman Sokak'ta saat 13.00 sıralarında meydana gelen yangın sonrasında çevredekiler hemen itfaiye ekiplerine durumu bildirdiler. İtfaiye ekipleri olay yerine gelmeden önce vatandaşlar yoğun dumanın sardığı 2. katta bulunan 71 yaşındaki Zülfiye Işık'ı merdivenle bulunduğu yerden kurtardılar. İtfaiye ekipleri ise olay yerine gelir gelmez yangına müdahale ettiler. 

O sırada yaşlı kadın evde eşinin olduğunu söylemesi üzerine ekipleri çalışmalarını hızlandırdı. yaklaşık 2 saat süren yangın söndürme çalışmalarından sonra eve giren ekipler 75 yaşındaki Beyhan Işık2ın cansız bedeniyle karşılaştılar. Yaşlı kadın eşinin ölüm haberini aldığında sinir krizleri geçirirken sağlık ekipleri kadını hastaney kaldırdı.

Beyhan Işık'ın cenazesi ambulansla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken yapılan incelemelerde yaşlı adamın yoğun dumandan etkilenerek öldüğü belirlendi. Yangın sırasında diğer katların boş olduğu bilgisi paylaşılırken binadaki otopark ve binanın giriş kapısı önünde park halinde bulunan araçlar büyük hasar alarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgilide bir çalışma başlatıldı. 

Son Güncelleme: 21.01.2020 17:50
Anahtar Kelimeler:
YangınBursaOsmangazi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muğla'da yanan otomobilde gelen korkunç ölüm!
Muğla'da yanan otomobilde gelen korkunç ölüm!
Park cezası yememek için canından oluyordu
Park cezası yememek için canından oluyordu
Avukat, icra takip elemanı tarafından 828 kez dolandırıldı
Avukat, icra takip elemanı tarafından 828 kez dolandırıldı
Vatandaşın güvenliğini tehlikeye atan ve ürünlerinin güvenilirliğini teyit etmeyene 40 bin liraya kadar para cezası
Vatandaşın güvenliğini tehlikeye atan ve ürünlerinin güvenilirliğini teyit etmeyene 40 bin liraya kadar para cezası
YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni seçim sistemi; Oy zarfları kaldırılmalı!
YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni seçim sistemi; Oy zarfları kaldırılmalı!
Beylikdüzü'nde silahlı kavga: 1 kişi yaralandı
Beylikdüzü'nde silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

Popüler Haberler

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmi 2. fragman yayınlandı!
2020 e-fatura nasıl kesilecek? Hangi faturalar kağıt olarak düzenlenemez?
Öğretmen Ateş kimdir? Gerçek adı nedir? Ramazan Demir rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Adana Taşkapı neresidir? Ramo dizisinin çekildiği Taşkapı mahallesi neresidir?
2020 Bedelli askerlik ne kadar oldu? MSB Bedelli askerlik fiyatı ve başvuru şartları
2020 af yasası ile tahliye olacak mahkum sayısı açıklandı!
Ramo ne demektir? Shot TV yeni dizisinin adı Ramo'nun anlamı nedir?
2020 Starbucks güncel zamlı kahve fiyatları
TOKİ 2020 Sosyal konut başvuru sonuçları ve 2+1 ve 3+1 konutların ödeme koşulları
Hekimoğlu Valide Atik Hastanesi nerdedir?Hekimoğlu dizisinin çekildiği hastanenin gerçek ismi
MEB 2020 15 tatil ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak?
Bomba nasıl yapılır? İzmir'in meşhur tatlısı evde Bomba tarifi
İhtiyaç kredisi için bankalardan indirim haberleri gelmeye devam ediyor! Banka banka güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları
Netflix Rise of Empires Ottoman 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı!
Gülistan Doku nerede, bulundu mu? Kayıp Gülistan Doku'nun son görüntüleri
Kuaförüm Sensin Erbil Çaylak kimdir? Kuaförüm sensin yeni yarışmacısı hakkında bilgiler
Baraj Ümran kimdir? Gerçek adı nedir? İman Casablanca hakkında bilgiler
Zula ve okey oyunları için ücretsiz pepsi kodları
Tutunamayanlar dizisi nerede çekiliyor?
Salep evde nasıl yapılır? Videolu ev yapımı salep tarifi
Yarın seçim olsa hangi parti ne kadar oy alır? MetroPoll Araştırma şirketi anket verilerini yayınladı!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.