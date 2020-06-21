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Bursa'da bir kişi ders arasında pompalı tüfekle tavana ateş açtı

Bursa'da 18 yaşındaki bir kişi İngilizce kursunda yanında getirdiği pompalı tüfekle tavana ateş açtı. Psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

21 Haziran 2020 Pazar 15:07
Bursa'da bir kişi ders arasında pompalı tüfekle tavana ateş açtı
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Bursa’da 18 yaşındaki Ferhat T., İngilizce kursunda yanında getirmiş olduğu pompalı tüfeği çantasından çıkardı ve tavana ateş açtı. Panik yaşayan kursiyerler binadan koşarak çıktı, Ferhat T. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Bursa’da psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen kişi Osmangazi İlçesi Altıparmak Caddesi’ndeki bir İngilizce kursunda büyük bir çantayla sınıfa geldi. Arkadaşları tarafından moralinin bozuk olduğu görülen Ferhat Ç. ders arsında çantasından çıkardığı pompalı tüfeği tavana ateşledi.

Polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı

Sınıfta tek başına kalan Ferhat T. pompalı tüfeğiyle tavana ateş açtı. Silah sesini duyan binadakiler dışarıya çıktı. İhbar üzerine polis ekipleri Ferhat T.’yi gözaltına alarak pompalı tüfeğe el koydu.


Son Güncelleme: 21.06.2020 15:07
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