Bursa'da bir kişi ders arasında pompalı tüfekle tavana ateş açtı

Bursa’da 18 yaşındaki Ferhat T., İngilizce kursunda yanında getirmiş olduğu pompalı tüfeği çantasından çıkardı ve tavana ateş açtı. Panik yaşayan kursiyerler binadan koşarak çıktı, Ferhat T. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı
Sınıfta tek başına kalan Ferhat T. pompalı tüfeğiyle tavana ateş açtı. Silah sesini duyan binadakiler dışarıya çıktı. İhbar üzerine polis ekipleri Ferhat T.’yi gözaltına alarak pompalı tüfeğe el koydu.
Son Güncelleme: 21.06.2020 15:07