Bursa'da feci tır kazası! Tır sürücüsü hayatını kaybetti

Feci kaza Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana geldi.
İstanbul yönüne seyreden Adnan Yiğit idaresindeki 16 MBP 84 plakalı kalsit (kristalleşmiş kalsiyum karbonat) yüklü tır, yolun kaygan olması sebebiyle Gemlik Sanayi Gişeleri mevkisinde kontrolden çıkıp yolun kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi.
TIR SÜRÜCÜSÜ FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ
Olayın ardından polis ve jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücünün cesedi, Gemlik Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Son Güncelleme: 04.05.2020 13:55