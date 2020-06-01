Bursa'da intihar olayını seyreden vatandaşlar sosyal mesafe kuralı tanımadılar

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir intihar olayı yaşandı. 26 yaşındaki Yasin B. isimli bir kişi, zabıta ekipleri tarafından çekçek aracının alındığını öne sürdü ve metro istasyonunun raylarına yatarak intihar etmek istedi.

Metro istasyonunun güvenlik personeli tarafından raylardan alınarak uzaklaştırılan Yasin B. daha sonra yol üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanın çatı katına çıkarak kendisini aşağı atmak istedi. Çatının en uç kısmına gelen ve aşağı atlayacağını söyleyen genci gören çevredeki vatandaşlar, olayı hemen polis ekiplerine bildirdiler. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edilirken polis hemen çevrede geniş güvenlik önlemi aldı ve itfaiye ekipleri de gencin atlayacağını söylediği yere şişme yatak açtı.

İlçeye bağlı Çarşamba mahallesinde bulunan Darmstad Caddesi üzerinde meydana gelen olayı göre yüzlerce vatandaş ise intihar etmek isteyen kişiyi izlemeye koyulurken sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı. Kimi vatandaş ta cep telefonuyla olayı kaydetmeye başladı.

Yasin B. bir ara kendisini atmak üzereyke vatandaşlar atlamaması için engel olmaya çalışırken bazı vatandaşların diğer binaların çatısına çıkarak izlemeleri görenleri oldukça şaşırttı. Yasin B., çatıdan inmeye ikna edilemeyinde polis ekipleri kendi aralarında 200 lira para toplayarak gence teklif ettiler. Polisi kırmayarak parayı almaya ikna olan Yasin B., atlamaktan vazgeçti ve ifade vermek için ekiplerle birlikte emniyet müdürlüğünün yolunu tuttu.

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2020, 20:41