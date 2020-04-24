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Bursa'da Olaylı kavgaya polis acımadı! 88 bin cezayı kesti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan ve 14 kişinin karıştığı kavgaya polis ekipleri acımadı toplu kavgaya karışan 14 kişiye sokağa çıkma ve sosyal mesafe kuralından toplam 88 bin lira ceza kesildi.

24 Nisan 2020 Cuma 00:25
Bursa'da Olaylı kavgaya polis acımadı! 88 bin cezayı kesti

Bursa İnegöl'de çıkan olaylı kavga'ya polis ekipleri acımadı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sokak ortasında kavga eden 14 kişiye, sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle toplam 88 bin 200 TL ceza kesildi.

Yenice mahallesi Refah sokakta, 14 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin ayırdığı kavgaya karışanlar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

14 kişiye, sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri ve koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle kişi başı 6 bin 300'er lira olmak üzere toplam 88 bin 200 TL ceza kesildi.

Son Güncelleme: 24.04.2020 00:36
Anahtar Kelimeler:
BursaInegölToplu Kavga Etmenin Cezası
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