Bursa'da pes dedirten manzara

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanmaya başlayacak ve 4 gün boyunca sürecek olan sokağa çıkma yasağı öncesinde Bursa’dan skandal fotoğraflar geldi. Sokağa çıkma yasağına 2 gün kala Bursa halkı, çarşı ve pazara akın etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından 15 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı öncesinde Bursa’da çekilen görüntüler herkesi şoke etti. Fotoğraflarda halkın çarşı ve pazarlarda sosyal mesafeyi korumadan alışveriş yaptıkları görüldü. Alanlarda herkesin birçok kişinin maske takmasına rağmen yoğunluk nedeniyle sosyal mesafenin unutulması dikkatleri çekti.

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020, 16:45