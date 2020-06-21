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Bursa'da yağmur suları sele dönüştü. 1 kişi yaşamını yitirdi

Bursa'da aşırı yağmur yağması sonucu sel felaketi yaşandı. Bursa Valisi Yakup Canbolat yaşanan felakette bir kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

21 Haziran 2020 Pazar 22:39
Bursa'da yağmur suları sele dönüştü. 1 kişi yaşamını yitirdi
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Bursa'da son birkaç gündür aşırı yağmur yüzünden sel felaketi yaşanıyor. Sel felaketinden en çok etkilenen yer ise 130 hanesi bulunan Dudaklı köyü oldu. Çınarçık tepesinden kopan kayaların ardından köyü sel vurdu ve hayat neredeyse durdu. Köyük yukarı mahallesinde oturan Kader Akbaba isimli 24 yaşındaki engelli genç kız, sel sularına yenik düştü ve yaşamını yitirdi. Kızın ölümü sonrası akrabaları yas tutmaya başladı. Babası Recep Akbaba'da sel sularına kapıldı ancak son anda köy meydanında kurtarıldı.

Köyde bulunan araçlar, traktörler, kamyonetler ve kullanılan tüm araç-gereçler sel sularından etkilendi. Her biri telef oldu. Kullanılamayacak duruma geldi.


 Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, AFAD ekipleri, Jandarma ve AKUT görevlileri köye geldi. Köye çok sayıda iş makinesi gönderildi. Elektrik aletlerinin tamamı kullanılamaz hale gelirken birçok evin duvarları yıkıldı ve içlerine kaya parçaları girdi. Bursa Valisi Yakup Canbolat da olayı yerinde görmek için köye gitti.

Ayrıca Ankara yolu da sele teslim oldu. Uludağ'dan gelen sel suları Gölbaşı mevkiinde köprüleri yıktı ve ulaşımı aksattı.

Tarım alanları da selden nasibini aldı. Kiraz, armut, şeftali, ayva ağaçları ve çilek, maydanoz, marul gibi sevze-meyve bahçeleri sular altında kalarak telef oldu. Olayla ilgili açıklamada bulunan Dudaklı köyü sakini İsmail Sağdıç isimli vatandaş, hayatı boyunca böyle bir yağmur görmediğini, tüm evlerin yıkıldığını, bir kişinin yaşamını yitirdiğini ve tüm ekili alanların telef olduğunu dile getirdi. Sağdıç ayrıca Cumhurbaşkanı'na seslenerek tarım konusunda destek istedi.


Son Güncelleme: 21.06.2020 22:39
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