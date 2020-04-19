Bursa'da yasak altındaki balkon eğlencesine temizlik personelleride katıldı

İçişleri Bakanlığı, koronavirüsü tedbirleri kapsamında yayınladığı genelge ile hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında büyükşehir statüsündeki, Bursa'da vardı. Bursa'lı vatandaşlar yasak kapsamında evlerinden dışarı çıkmadılar fakat eğlencelerinden de geri kalmadılar.

Yıldırım ilçesinde bulunan Mollaarap Mahallesi'nde, mahalle sakinler komşuları 48 yaşındaki Birgül Tuktakaya'ın balkonundan yaptığı müzik yayınıyla eğlenmeye çalıştılar. Evlerinde sıkılan vatandaşlar, balkonlarında Tuktakaya´ya eşlik ettiler ve birlikte şarkılar söylediler.

Vatandaşların eğlencesine sokakta çöpleri temizleyen belediye personelleri ve ekmek dağıtan görevlilerde eşlik edince ortaya muhteşem görüntüler çıktı. Birnin, çöpleri toplarken cadde ortasında çifte telli oynaması mahalleli tarafından alkışlanırken personel mahallelinin eğlencesine ortak olarak eğlendi.

Mahalleliyi eğlendirerek mutlu olduğunu söyleyen Birgül Tuktakaya, geçen hafta evde oturmaktan sıkıldığı ve mahalle sakinlerinin isteği üzerine bu hafta da aynı eğlenceyi düzenlediklerini ifade eden Tuktakaya, şu ifadeleri kullandı;

"Baktım mahallemiz çok sakin, canımız sıkılıyor biz de komşumla ne yapabiliriz diye düşündük. Aklıma balkonda yüksek sesle müzik açıp hep beraber eğlenmek geldi. Açtığımız müziğe bütün mahalleden destek geldi ve bu hafta yeniden istediler. Özel istek üzerine yeniden açtık kasetimizi ve hep beraber eğlendik. Devletimizden Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımız ve sağlık bakanımıza çok teşekkür ederiz.

Karantina odasında sıkılmaktansa evde sıkılmayı tercih ederiz. Herkes birbirini düşünmek zorunda. Herkesin sağlığına kavuşması için bunu yapmak zorundayız."

