Bursa'dan acı haber! 1 polisimiz şehit oldu

Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden ve yaralanan 1 polis memuru kaldırıldığı hastanede şehit oldu

Bursa'dan acı haber! 1 polisimiz şehit oldu
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Bursa'da akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan tartışma arbedeye dönüştü.

Sinirlerine hakim olamayan iki tarafta silahlarına sarıldı ve çevreye kurşu yağdırdı.Binaları zarar gören çevreki vatandaşları ihbarları ile bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ve TOMA sevk edildi.

Olayları yatıştırmaya çalışan ekiplerden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli 37 yaşındaki polis memuru Erman Özcan ve kavgaya karışan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı.

POLİS MEMURU KURTARILAMADI

Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen polis memuru Erman Özcan ve kavgaya karışan yaralılardan bir vatandaş hayatını kaybetti.

kavgaya karışanlara gözaltı işlemi uygulanırken polis çevrede kuş uçurtmuyor.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri bakanı Süleyman Soylu kavga ile ilgili olarak sosyal medya üzeriden açıklama yaptı.

Soylu yapmış olduğu açıklamada ;

"

Bursa’da bir kavgayı ayırmak için çaba sarf eden bir polisimiz daha Şehit oldu..En başarılı dönemini geçiren polisimizi bir haftadır hedef gösterenler, mutlu musunuz...Zihniyeti çürümüşlere rağmen kamu güvenliği, kamu düzeni sağlanmaya devam edilecektir.Başımız sağ olsun...

" dedi

 

Bursa’da bir kavgayı ayırmak için çaba sarf eden bir polisimiz daha Şehit oldu..

En başarılı dönemini geçiren polisimizi bir haftadır hedef gösterenler, mutlu musunuz...

Zihniyeti çürümüşlere rağmen kamu güvenliği, kamu düzeni sağlanmaya devam edilecektir.

Başımız sağ olsun...

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 31, 2020

 

 

 

 

 

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2020, 01:54

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