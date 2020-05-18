Bursalı gençlerden işaret diliyle Gençliğe Hitabe

Bursa’nın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi aynı anda hem sesli hem de işaret dili ile okundu.

CHP Gemlik İlçe Başkanı Ümit Balta, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olması nedeniyle, gençlerin ülkenin geleceği olduğunu vurgulayarak, ‘’Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere 1927 yılında emanet ettiği hitabeyi, işaret dili bilmemelerine rağmen Gemlik gençlik kolumuzun öncülüğünde, il ve ilçe gençlik kolu başkanlıklarımız ve meclis üyelerimiz ile toplumun tüm kesimlerine hitap etmek amacıyla böyle bir video hazırladık’’ dedi.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 19:05