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Çalışanlar dikkat! İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü koronavirüse karşı tedbirleri kılavuz yayımlandı

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından çalışanları yakından ilgilendiren ve önemli tedbirleri içerek kılavuz yayınlandı.

13 Nisan 2020 Pazartesi 13:40
Çalışanlar dikkat! İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü koronavirüse karşı tedbirleri kılavuz yayımlandı

Ülkemizde korona virüs vakalarının önüne geçebilmek için tüm kurumlar hükümetin çizmiş olduğu yol haritasına göre önlemlerini artırıyor.Son olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından çalışanları yakından ilgilendiren ve önemli tedbirleri içerek kılavuz yayınlandı.

Milliyetten Cem Kılıç'ın o önlemleri köşesinde yazı işte iş hayatında koronaya karşı önlem kılavuzu ;

Koronavirüse karşı işyerlerinde yeni bir çalışma düzeni şart. Eski çalışma dinamikleri ile bu süreci ve sonrasını düşünmek mümkün değil.

Bu nedenle işverenlerin işyerlerinin güvenli hale getirilmesi için alması gereken tedbirler var. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü bu çerçevede pek çok sektör için bu süreçte alınabilecek tedbirleri kılavuz halinde yayımladı.

Çağrı merkezleri, marketler, eczaneler, kargo dağıtım şirketleri ve yapı işleri ile ilgili olarak hazırlanan spesifik kılavuzlar var. Bunların dışında ise genel olarak alınması gerekli tedbirler soru - cevap şeklinde işverenlerin bilgisine sunulmuş durumda.

‘FIRSAT’ KOMİSYONCULARI İŞ BAŞINDA, AMAN DİKKAT

Koronavirüsle tüm dünya gibi bizde de ekonomi sarsıldı. İşyerleri çalışanları işsiz bırakmamak adına her yolu deniyorlar. Devletimiz “kısa çalışma ödeneği”, gelir transferli “ücretsiz izin”, “fesih yasağı” gibi tedbirlerle  işyerlerini koruma altına alıyor ve çalışanları işsizlik tehlikesine bırakmıyor.

Bakanlık çalışıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her gün yeni bir tedbir açıklayarak, zor günlerin üstesinden gelmeye çalışıyor. Bakan Selçuk başta olmak üzere tüm bakanlık çalışanlarını takdir etmek gerek.

Ne var ki, bazı fırsatçılar işverenlerin kapısını çalarak, kısa çalışma ödeneğini o işletmeye alma konusunda komisyonculuk faaliyetine girebiliyor.

Devletin vermiş olduğu, işvereni ve istihdamı korumaya odaklı bir uygulamadan komisyon talep etmek hiçbir ahlak kuralıyla ifade edilemeyecek boyutta. Bu fırsatçılara prim vermeyelim.

BÜTÜN İŞYERLERİNDE TEDBİR ŞART

Market ve eczaneler salgın süresince çalışma şartlarının ağırlaştığı, riskin çok arttığı işyerleri. Ancak bunun dışında inşaat, tekstil gibi sektörlerde de çalışma düzeninde işçilerin iç içe olmaları dolayısıyla risk çok yüksek. Bu nedenle bütün işyerlerinde gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor. Bu yönde işyerinde atılabilecek adımlar şu şekilde özetlenebilir.

1. Kovid-19 ile ilgili işyeri özelindeki tehlikelerin belirlenerek ayrı bir risk değerlendirmesinin yapılması veya mevcut risk değerlendirmesinin güncellenmesi gerekmektedir.

2. Çalışanların işyerinde nerede ve nasıl Kovid-19 virüsüne maruz kalabileceğine ilişkin değerlendirme yapılması, işyerinde işin özelliği nedeniyle yüksek risk altındaki çalışanların belirlenmesi, iş süreçleri ve çalışma şekillerinin değerlendirmeler sonucu yeniden planlanması.

3. Maruziyetin azaltılması için, özellikle yemekhane ve dinlenme alanlarında, sosyal mesafenin arttırılmasına ilişkin önlemlerin belirlenmesi,

4. Hasta kişilerin belirlenmesi ve izolasyonu için politikalar ve prosedürlerin belirlenmesi,

5. İşyerinde çalışanlara verilmek üzere Kovid-19 virüsüne karşı koruma sağlamaya uygun ve yeterli sayıda kişisel koruyucu donanım (KKD) tedarikinin planlaması.

Bu çerçevede atılacak adımlar sonrasında işyerlerinde çalışma düzeninin gerektirdiği tedbirler alınarak salgın süresince işyerinin sağlık ve güvenlik koşulları en üst seviyede sağlanmalıdır.

1) 1 - 2 haftada bitmez, işler değişmeli

Koronavirüs dünyada yaşantı biçimini değiştirdi. Bu değişim şu an olağanüstü bir durum olarak varlığını sürdürüyor.

Ancak şu açık ki, bu yaşanan olağanüstü durum hemen bir ya da iki hafta içerisinde bitmeyecek. Bu nedenle işverenlerin eski çalışma düzenini sürdürerek işyerinde tedbir almak yerine, bu olağanüstü durumun gerektirdiği şekilde bir çalışma biçimi benimsemeleri gerekiyor.

2) Online sipariş alın, korumalı alan kurun

Uzaktan çalışma alternatifleri değerlendirilmeli, vardiyalı çalışma biçimine dönerek daha az kişinin işyerinde var olması sağlanarak işlerin yürütülebilirliği denenmeli. Örneğin market ve eczaneler online sipariş sistemini kurmayı düşünmeli. Halihazırda pek çok marketin online siparişleri cirolarının önemli bir bölümünü kapsıyor.

Bu sistemi olmayan marketlerde bir an önce destek almalı ve müşterilerini online siparişe yönlendirecek kampanyalarla marketlerdeki yoğunluğu azaltmalı.

Bu yönde tedbirler çalışanların sağlığının korunması için etkili olacaktır. Eczaneler de bu süreçte internetten müşterilerine hizmet vermeyi düşünmeliler.

Eczanelerdeki bulaş riskinin ne kadar yüksek olduğu ortadayken, müşterilerine korumalı alanlarda, örneğin gişe sistemi ile mümkün olan en az temas sağlanacak biçimde ya da online olarak hizmet vermek eczacıların sağlığının korunması açısından çok önemli.

3) Market arabası ile kasa bandı...

Salgın süresince marketler ne yazık ki yayılımın en çok gerçekleştiği yerler arasında. Pek çok kişinin temas ettiği market arabaları ve sepetleri, sepete koyulup alınmayan, kasa bandında kalan ürünler maalesef virüsün yayılımını hızlandırıyor.

Bu çerçevede bugüne kadar marketlerde pek çok tedbir alındı.

Sebze ve meyvelerin seçtirilmeden alınması, marketlerin kapanış sonrası dezenfekte edilmesi gerekliliği gibi tedbirler riski azalmak için yürürlüğe konuldu. Bunların dışında da tedbirlerin alınması şart.

4) Çalışanlara maske verilmeli

Marketlerde çalışanların azami seviyede korunması gerekiyor. Bunun için maske, eldiven ve yüz siperliğinin çalışanlara verilmesi ve ekipmanın deforme olması halinde yenilenmesi şart. Kullanılmış maske, siperlik ve eldivenlerin de uygun şekilde bertaraf edilmesi gerekiyor.

Çalışanlara maske ve eldivenlerin doğru kullanımı konusunda bilgi verilmesi, gerekirse bu yönde eğitime tabi tutulmaları sağlanmalı. Eski alışkanlıkları devam ettirerek bu yeni durumu uzatmak herkes için tehdit doğuruyor.

5) POS cihazı temizliği

Market gibi dışarıdan çok sayıda müşterinin işyerine girdiği yerlerde, giriş - çıkışlarda ve bazı noktalarda el dezenfektanları bulunmalı ve müşterilerin kullanımı sağlanmalı.

Market arabaları, sepetler, raf ve POS cihazı gibi ekipmanlar düzenli aralıklarla dezenfekte edilmeli. Bu sayede işyerinde çalışanların ve müşterilerin sağlığı korunabilecektir.

Milliyet

Son Güncelleme: 13.04.2020 13:48
Anahtar Kelimeler:
Tedbirleri Içerek Kılavuzİş Sağlığı Ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
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