Çam ve Sakura Hastanesi'nde doğan ilk bebeğe hastanenin adı verildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açılışı gerçekleştirilen Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde doğan ilk bebek müjdesini sosyal medya hesabından paylaştı. Ailenin bebeklerine hastanenin adını vermesi dikkatlerden kaçmadı.

Çam ve Sakura Hastanesi'nde doğan ilk bebeğe hastanenin adı verildi
    Abone Ol:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Hastanede ilk doğan bebeğin müjdesini ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaştı.

Çam ve Sakura Hastanesi'nde doğan ilk bebeğe hastanenin adı verildi

Ailesi tarafından hastanenin adından yola çıkılarak Defne Sakura isminin verilen bebeğin sağlık durumunun çok iyi olduğu öğrenilirken Bakan Koca, Twitter hesabından bebeğin görüntüsüne de yer verdi ve şu mesajı paylaşarak aileyi tebrik etti:


“Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi’nde dün ilk bebek dünyaya geldi. Bebeğe biricik ablası tarafından Defne, annesi tarafından Sakura adı verildi. Hoş geldin, dünyaya umut getirdin Defne Sakura. Tuğba ve Ömer Sönmez çiftini kutluyoruz.” 

 3 bin 640 gram ile dünyaya gelen Defne Sakura bebeğin annesi Tuğba Sönmez, ise çok mutlu olduğunu ifade ederek, "İnşallah vatana millete hayırlı olur. Çok memnunuz çok çok güzel tertemiz bir hastane olmuş emeği geçenlerden Allah razı olsun." diye konuştu.

Çam ve Sakura Hastanesi'nde doğan ilk bebeğe hastanenin adı verildi
 


YORUM EKLE
Gönder

Popüler Haberler

Maraşlı dizisi hangi kanalda yayınlanacak? Yeni dizi Maraşlı'nın kanalı belli oldu!
Günlük Burç Yorumları 24 Mayıs 2020 Pazar Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Badem yağı saça nasıl uygulanır? Badem yağı ile saç bakımının faydaları
Yüz kızartıcı suçlar bekçi olmaya engel midir? Yüz kızartıcı suçlar nelerdir?
Instagram canlı yayın rekoru şuanda kaç?Türkiye Instagram canlı yayın rekoru kimde? Dünya’da en çok izlenen canlı yayın kaç?
36 ay vadeli temel ihtiyaç desteği başvurusu nasıl yapılır, sonuçlar açıklandı mı?
1 Milyon Yazılımcı projesi nedir, başvuru nasıl yapılır? BTK Akademi başvuru ekranı ve eğitim süreci
Pandemi Yardımı son başvuru tarihi ne zaman, son başvuru tarihi belli oldu mu? 1000 TL sosyal yardım parası son başvuru tarihi
Cuma namazları ne zaman camilerde kılınmaya başlayacak? Camiler ibadete açılıyor!
Dizilerin yeni bölümleri ne zaman başlayacak? Tv dizileri için yeni bölüm tarihleri
2020 PMYO başvurusu ne zaman? Polis alımı şartları neler?
Başarılı bir girişimci olabilmek için 5 önemli detay
Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi Bey’nin rüyası gerçek mi?
Döviz bürolarının çalışma saatleri, mesai saatleri, açılış kapanış saatleri, çalışma günleri
Kentsel dönüşüm 48 ay kira yardımı başvuru ekranı ve şartları
Kırtasiye Yardımı nedir? 2020 2021 eğitim yılı kırtasiye yardımı ne kadar oldu?
Mucize Doktor yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? FOX TV Mucize Doktor bugün var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı?
Hangi yicecekler buzdolabında saklanmaz? Buzdolabında saklanmaması gereken yicecekler ve sebebi
Yüz kızartıcı suçlar polis olmaya engel olur mu? Yüz kızartıcı suçlar nelerdir?
Çarkıfelek 24 - 25 Mayıs yeni bölüm konukları
KPSS 2020 ne zaman yapılacak? Lisans, ÖABT, Önlisans KPSS sınavı başvuruları ne zaman olacak, hangi tarihte, ne kadar süre kaldı?