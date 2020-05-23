Çam ve Sakura Hastanesi'nde doğan ilk bebeğe hastanenin adı verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Hastanede ilk doğan bebeğin müjdesini ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaştı.

Ailesi tarafından hastanenin adından yola çıkılarakisminin verilen bebeğin sağlık durumunun çok iyi olduğu öğrenilirken Bakan Koca, Twitter hesabından bebeğin görüntüsüne de yer verdi ve şu mesajı paylaşarak aileyi tebrik etti:



“Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi’nde dün ilk bebek dünyaya geldi. Bebeğe biricik ablası tarafından Defne, annesi tarafından Sakura adı verildi. Hoş geldin, dünyaya umut getirdin Defne Sakura. Tuğba ve Ömer Sönmez çiftini kutluyoruz.”

3 bin 640 gram ile dünyaya gelen Defne Sakura bebeğin annesi Tuğba Sönmez, ise çok mutlu olduğunu ifade ederek, "İnşallah vatana millete hayırlı olur. Çok memnunuz çok çok güzel tertemiz bir hastane olmuş emeği geçenlerden Allah razı olsun." diye konuştu.



