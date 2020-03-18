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Cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınacak mı? Diyanet'den Corona virüs önlemleri

Ülkemizde koronavirüse karşı birçok önlem alınmaya devam ediyor. Son olarak pek çok ortak alanın belli bir süreliğine kapatılması ardından cami ve mescitlerde de benzer bir durumun olup olmayacağı merak edilenler arasında yer alıyor. Peki Cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınacak mı? İşte Diyanet'den Corona virüs önlemleri hakkında yapılan açıklamalar…

18 Mart 2020 Çarşamba 09:34
Cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınacak mı? Diyanet'den Corona virüs önlemleri

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye’de alınmaya devam eden koronavirüs önlemleri hakkında Diyanet’in yapacaklarından bahsetti. Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda yapılan basın toplantısında Din İşleri Yüksek Kurulu’nun koronavirüs nedeniyle alınan kararlar hakkında bilgi verdi.

Ali Erbaş koronavirüs önlemleri kapsamında pek çok ortak alanın faaliyetlerinin durdurulduğunu hatırlatarak cami e mescitlerde namazların cemaatle beraber kılınmaya devam edilmesi halinde virüsün yayılma riskinin de ciddi oranda artacağını söyledi. Erbaş açıklamalarını şunları söyleyerek sürdürdü;

"Bu itibarla temel gayelerinden biri de insan hayatını korumak olan İslam dini, insanların hayatını tehlikeye atacak uygulamalara asla cevaz vermez.  Nitekim Peygamber Efendimiz, 'Bir yerde veba hastalığı çıktığını duyarsanız oraya girmeyin, bulunduğunuz yerde veba hastalığı çıkarsa o bölgeden de ayrılmayınız.' buyurarak karantina uygulamasına dikkat çekmiş, 'Bulaşıcı hastalık taşıyan kişi, sağlam kişinin yanına gitmesin.' buyurarak salgın hastalıklara karşı tedbirli olmanın gereğini vurgulamıştır."

Başkan Erbaş daha önceden doğal afet ya da salgın hastalıklar nedeniyle cemaatle kılınması gereken namazların evlerde kılınması kapsamında uygulamaların olduğunu söyledi ve açıklamalarına şunları söyleyerek devam etti;

"Asr-ı Saadet ve Sahabe-i Kiram dönemlerine ait bu bilgi ve uygulamalara dayanan İslam alimleri toplu halde eda edilen ibadetlere katılmak için sağlıklı olmanın yanında başkasına zarar vermemenin de gerekli olduğunu belirtmişlerdir. Dolayısıyla yeni tip Corona vVirüsün yayılma tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir. Ayrıca İslam'ın şiarı olan ezanların okunmaya devam edilmesi ve gerekli tedbirler alınarak camilerin münferiden namaz kılmak isteyenler için açık bulundurulmasının uygun olacağına karar verilmiştir. Milletimiz ve İslam alemi için hayrılara vesile olmasını diliyorum. İnsanlığın bu virüsten bir an önce kurtulmasını ve kurtulması için gerekli çalışmaların yapılmasında Rabbimden kolaylıklar niyaz ediyorum."

Ayrıca umre ziyaretini tamamlayan ve ülkeye dönen kişi sayısı ile koronavirüs testi pozitif çıkan kişi sayısının sorulması sonrasında Ali Erbaş, virüs testi pozitif çıkan kişinin bilgilerinin kendilerinde şu anlık olmadığını, bu konular ile Sağlık Bakanlığı’nın ilgilendiğini, kişinin ülkeye giriş tarihinin de kesin olarak bilinemediğini, en son gelen kafilenin 6.000 kişiye yakın olduğunu, Sağlık Bakanlığı tarafından alınan kararlar doğrultusunda hareket ettiklerini söyledi.

Ali Erbaş bir basın mensubu tarafından kendisine sorulan "Umreden dönen 6 bin kişi dışındakilerle ilgili karantina süreci nasıl devam ediyor?" sorusuna yanıt olarak ise şu ifadeleri kullandı;

"Sağlık Bakanımız defalarca bunu açıkladı. Sadece umreden gelenler için değil dünyanın dört bir yanından, yurt dışından gelen tüm yolcular için evlerinde 14 gün kalmaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri gerektiği noktasında açıklamalar oldu. Bakanlığımız bunu en güzel şekilde takip etti. Tabii ki umreciler arasından bir kişinin bu virüsü taşıdığı ortaya çıktıktan sonra karantina kararını almış oldu bakanlığımız. Bu uygulama devam etmektedir."

Ayrıca Ali Erbaş özel şirketler ile umreye giden 390 kişinin de bu gece ülkeye döneceklerini, tıpkı diğerleri gibi onlarından karantina altına alınacağını ifade etti. Erbaş vatandaşların Cuma günlerinde cemaatle namaz kılmayı istemelerine ilişkin sorulan soruya ise "Cami görevlilerimiz gerekli tedbirleri alacak. Cemaatle namaz kılınmayacak, cuma namazı zaten kılınmayacak. Müslüman kardeşimiz eğer cami yakınındaysa, camide namaz kılmak istediyse ferdi olarak camiye gidip namazını kılabilir. Bu süreçte çok titiz bir şekilde tüm camilerimiz ve mescitlerimiz de hijyenik ortamın sağlanması noktasında elden geçirilecek ve temizlenecek. Zaten bunlar öteden beri yapılıyor" diyerek yanıt verdi.

Son Güncelleme: 18.03.2020 11:02
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