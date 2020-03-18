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Camide saf tutmak isteyen cemaati imam uyardı! Arbede çıktı

Korona-virüs vakalarının ülkemizde görülmesi ve salgının önlenmesi amacıyla diyanet işleri başkanlığınca camide toplu namaz kılınmasına ara verilmişti. Cami'de toplu halde namaz kılmak isteyenlere ise bir süre izin verilmeyecek. Bugün Sakarya'daki bir cami'de cemaat namaz kılmak isteyince imam uyardı ve kısa süreli arbede çıktı

18 Mart 2020 Çarşamba 21:19
Camide saf tutmak isteyen cemaati imam uyardı! Arbede çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüs tehlikesi nedeniyle 'namazınızı evde kılın' uyarısını yapmış, camilerde önlem alınmıştı.

Uyarılara ve kurallara rağmen, bugün Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan Gazi Süleyman Paşa Camii'nde olay çıktı.

Öğle vakti camiye gelen cemaat ile imam arasında, saf tutarak namaz kılıma tartışması yaşandı.

GENELGEYİ OKUMASI BİLE CEMAATİ SAKİNLEŞTİREMEDİ
İmam genelgeyi okurken cemaatten sesler yükseldi, araya girenler kavga çıkmasını engelledi.

Uzun uzun konuyu anlatmaya çalışan imama sesini yükselten ve kısa süreli arbede çıkaran birkaç kişiye, "Caminin içinde olmaz." diyerek sakin olunması gerektiği söylendi.

Son Güncelleme: 18.03.2020 21:26
Anahtar Kelimeler:
Diyanet İşleri BaşkanlığıKoronavirüs
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