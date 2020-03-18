Camide saf tutmak isteyen cemaati imam uyardı! Arbede çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüs tehlikesi nedeniyle 'namazınızı evde kılın' uyarısını yapmış, camilerde önlem alınmıştı.

Uyarılara ve kurallara rağmen, bugün Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan Gazi Süleyman Paşa Camii'nde olay çıktı.

Öğle vakti camiye gelen cemaat ile imam arasında, saf tutarak namaz kılıma tartışması yaşandı.

İmam genelgeyi okurken cemaatten sesler yükseldi, araya girenler kavga çıkmasını engelledi.

Uzun uzun konuyu anlatmaya çalışan imama sesini yükselten ve kısa süreli arbede çıkaran birkaç kişiye, "Caminin içinde olmaz." diyerek sakin olunması gerektiği söylendi.