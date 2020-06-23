Camiler Cemaatle Namaz kılmaya açılacak!

Covid-19 sürecinde toplu alanlar ve cemaatle namaz kılmak yasaklanırken pek çok kişi açıklamaları merak ediyor. Alınan on dakika bilgisine göre Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak 24 Haziran 2020 itibari ile tüm vakit namazlarının cemaat ile kılınabileceğini dile getirdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş "Camilerimizi cuma ve öğle-ikindi vakitlerinde cemaatle namaza açmıştık. Yarın sabahtan itibaren maske ve mesafeye dikkat ederek sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz. Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin." Açıklamasında bulunan cemaatle namaz kılınabileceğini duyurdu.