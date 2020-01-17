Çamlıca köyünde korkutan gelenek!

Edirne'nin Keşan ilçesinde 950 nüfusa sahip Çamlıca köyü her yıl Balkan geleneği olan 'Bocuk Gecesi' etkinliğini düzenliyor. Bu yıl 18 Ocak gecesi yapılması planlanan etkinlik için köyde tüm hazırlıklar neredeyse tamamlandı.

Keşan Belediyesi, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, Çamlıca Köyü Muhtarlığı ve yöre halkının birlikte çalışmaları sonucu etkinlik 18 Ocak tarihinde Keşan'a bağlı Çamlıca köyünde gerçekleştirilecek. Yetkililer ve yöre halkı köydeki etkinliklere bu yıl 40 binin üzerinde katılımcı bekliyorlar.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Bocuk Gecesi etkinlikleri ile ilgili yaptığı açıklamasında bu yıl çok titiz çalıştıklarını belirterek; "Geleneksel 'Bocuk Gecesi' her yıl Ocak ayı içerisinde Çamlıca köyünde kutlanıyor. 'Bocuk Gecesi' önemli bir geçmişe sahip Balkan kültürü. Bu gece cadılar bayramı olarak algılanıyor ama bu doğru değil. O dönemlerde Balkanlar'da yaşayan Hristiyanlar kendi geleneklerine göre domuz pişirirken, Müslümanlar da kabak tatlısı pişirerek bu geleneği yerine getiriyorlarmış. Bu gelenek Çalıca köyünde de Müslümanların yaptığı gibi yaşatılmaya çalışılıyor. O akşam herkesi geceye katılmaya ve kötülüklerden korunmak için kabak tatlısı yemeye davet ediyoruz.

Eğer o gece kabak tatlısı yenirse geleneğe göre o yıl kötülüklerden, hastalıklardan uzak kalınıyor. Eskiden hane halkı beyaz çarşaflar giyilerek ve pencereler çalınarak korkutulurmuş. Bu kabak tatlısının da korkutularak yenmesi gerekiyor. Bu gelenek tabi yıllar içerisinde bazı değişikliklere uğramış" diye konuştu.

Bin yıl önce Balkanlar'da bir arada yaşayan Müslüman ve Hristiyanların soğuk ve kötülüklerden korunmak için ürettikleri bu gelenekte Müslümanların o gece kabak tatlısı, Hristiyanlarında domuz yediğini belirterek toplumun ortak bir yaşamda farklı gelenekler, sürdürmelerini Çamlıca köyü olarak devam ettirdiklerini kaydeden Helvacıoğlu, konuşmasında; "Bocuk Gecesi etkinliği her yıl büyüyerek devam ediyor. Yurt içi ve yurt dışından büyük ilgi var. Amacımız, gelecek yıl bu etkinliği 2 gün, 1 gece şeklinde gerçekleştirmek. Ünlü turizm firmalarından dönüşler alıyoruz, bu yıl 37 firma köye tur getirecek. Bocuk Gecesi'nde 40 bin misafiri ağırlamayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.